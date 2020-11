Gir mersmak

En plate som vokser seg stadig sterkere.

The Mountain Goats er fra venstre Matt Douglas, John Darnielle, Peter Hughes og Jon Wurster. Foto: Jade Wilson

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

The Mountain Goats: «Getting into knives» (Merge)

Målt opp mot hva de har gitt ut før, slo ikke det 19. albumet fra The Mountain Goats meg som noe høydepunkt i karrieren. Samtidig er dette en plate jeg stadig har vendt tilbake i løpet av den måneden siden den kom ut, og hver gang får jeg lyst til å høre sangene en gang til.

Mer kan jeg ikke forlange, og det er kutt her som fortjener plass på diverse spillelister.

«Corsican mastiff stride» er en frisk åpning, og den følges av spreke blåsere i «Get famous». Tempoet roes på «Picture of my dress», en flott, sommerlett vise.

Charles Hodges, orgelspiller for Al Green, er gjest på den energiske singlen «As many candles as possible». «Pez Dorado» er nydelig, og «The last place I saw you alive» er vemodig vakker. Vokalen på «The great gold sheep» er førsteklasses.

Siden starten i California i 1991 har Mountain Goats vært basert rundt John Darnielle. For tiden er de en kvartett som holder hus i North Carolina.

Beste spor: «Picture of my dress», «Pez Dorado», «The last place I saw you alive», «The great gold sheep».