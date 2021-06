1 million kroner mer i årets kulturstipend: – Vi må ha noe å leve for, ikke bare leve av

14 kulturutøvere fikk tirsdag utdelt 100.000 kroner hver av kulturstipendet i Rogaland. Blant dem var Morten Abel, Hilde Selvikvåg og Terje Torkildsen.

Hanne Selvikvåg vant 100.000 kroner i Rogaland fylkeskommunes kultur- og idrettsstipend. Foto: Fredrik Refvem

Julie Byberg Bø Journalist

– Det har vært et krevende år, og det betyr mye for meg å få dette stipendet, sier artist Hilde Selvikvåg.

Hun er en av 18 stipendvinnere av årets kultur- og idrettsstipend. Selvikvåg søkte stipendet spesifikt for å få tid til å jobbe med låtskriving.

– Låtskriving er tidkrevende, og nå har jeg fått muligheten til å skape ny musikk med en økonomisk trygghet i bakhånd, sier Selvikvåg.

Morten Abel var også en av vinnerne av fylkeskommunens kulturstipend 2021. Foto: Pål Christensen

Kulturen har lidd mest

– Dette er kanonbra. I år har vi satt av enda mer penger enn vanlig, sier Jon Inge Zazzera, seksjonssjef i Allmenn kultur i Rogaland fylkeskommune.

Vanligvis deler fylkeskommunen ut 600.000 kroner i idretts- og kulturstipendet, mens i år er det blitt plusset på en million kroner.

Årets stipend utgjør altså 1.600.000 kroner fordelt på 18 stipendvinnere både innenfor kultur og idrett.

– Både kulturen og idretten er blant de feltene som har lidd mest under koronapandemien, derfor var det et bevisst valg å sette av ekstra penger til dette stipendet i år, sier Zazzera.

Jon Inge Zazzera tror folk har savnet kultur- og idrettslivet under korona. Foto: Rogaland fylkeskommune

Alle vinnerne fra kulturseksjonen får utdelt 100.000 kroner hver.

– Kulturen er viktig fordi vi må ha noe å leve for og ikke bare noe å leve av. Under korona ble det tydelig at folk har savnet å gå på konserter, utstillinger og idrettsarrangementer, sier han.

Trenger ro til låtskriving

Selvikvåg er for øyeblikket på hageturné i Ølen, og kunne derfor ikke bli med på utdelingen av stipendet i Stavanger konserthus.

På hageturneen skal hun spille 33 konserter i private hager over hele Norge. Hun har vært på reise siden 25. mai.

– Nå har jeg hatt en lang og trist periode uten noen å spille noen konserter. Det føles deilig å endelig spille for folk igjen, sier hun.

Selvikvåg har jobbet fulltid som artist siden 2016. For artister flest er det spillejobbene som er det mest givende, men for henne betyr skriveperiodene minst like mye.

– For å produsere god musikk trenger jeg å ha ro. Det å ha tid til å skrive låtene mine selv betyr alt for meg, sier hun.

– Avgjørende

Vinnerne av kulturstipendet har bakgrunner fra både visuell kunst, litteratur, musikk og scenekunst.

Hvorfor ble akkurat disse valgt?

– Fordi de er flinke utøvere og kunstnere, med gode prosjekter, sier Zazzera.

Han tror pengepremien vil ha mye å si for at vinnerne skal nå målene sine.

– Denne pengepremien er såpass stor at jeg tror den kommer til å bli helt avgjørende for dem, avslutter han.

Kulturstipendvinnere innen musikk og litteratur, fra venstre: Morten Abel Knutsen, Kristin Auestad Danielsen, fylkesordfører Marianne Chesak, Terje Torkildsen, Tone Myklebust og Håvard Ersland. Foto: Rogaland fylkeskommune

Oversikt over alle vinnerne av årets kulturstipend:

Litteratur: Kristin Auestad Danielsen kommer fra Ålgård, Tone Myklebust kommer fra Egersund og Terje Torkildsen fra Stavanger.

Musikk: Håvard Ersland fra Vindafjord, Morten Abel Knutsen fra Stavanger og Hilde Selvikvåg fra Time.

Scenekunst: Even Eileraas fra Haugesund, Marie Ronold Mathisen fra Stavanger og Marie Kallevik Straume fra Stavanger.

Visuell kunst: Anette Gellein kommer fra Stavanger, Eirin Bjørsland Hansen fra Haugesund, Silje Salomonsen fra Stavanger, Dan Skjæveland fra Time, og Sandra Vaka Olsen fra Stavanger.