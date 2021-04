Ukens anbefalte sanger

«Lollapalooza» er spenningen man føler like før en stor festival går av stabelen.

Ida Fiona er Ida Lunde fra Sandnes. Foto: Amilia Soukri

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Etter å ha gjort det bra i MGPjr i 2016 og i The Voice året etter, går Sandnes-artisten Ida Lunde, som eneste nordmann, på den svenske låtskriverskolen Musikmakarna. En skole som har fostret store navn. Samtidig restarter hun karrieren som Ida Fiona, der hun er fremme ved single nummer tre.

«Lollapalooza» ble skrevet ferdig to dager før festivalen gikk av stabelen i Stockholm i 2019, og hun passet på å ta opp litt publikumsjubel som senere ble mikset inn i låten av produsent Anton Engdahl.

Her er listen

Lollapalooza – Ida Fiona

Roots and wings – The Wallflowers

Själ och hjärta – Lars Winnerbäck

Oh Christine – Reigning Sound

Destination – Joanna Connor & Jimmy Hall

Deanna, Deanna – Darrin Bradbury

How do I get to you? – Mr Ben & The Bens

African love – Warrior King & MzVee

Be young, be foolish, be happy – The Explorers Club

6ft changes – Jade Jackson

Pray like you mean it – Nilsen’s Southern Harmony

Like a ship – Leon Bridges & Keite Young

I’m wrong – Janet Simpson

Passing through – Parker Millsap

Gods and monsters – Johnny Flynn & Robert Macfarlane

Six dollar check – Josiah and the Bonnevilles

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.