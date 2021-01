Førsteklasses soul

70-tallspreget soul og mer til i nydelig innpakning.

Brooklyn-bosatte Aaron Frazer hverken ser eller høres ut som om han befinner seg i dette århundret. Foto: Alysse Gafkjen

Geir Flatøe Journalist

Aaron Frazer: «Introducing...» (Dead Oceans/Playground)

Aaron Frazer ble kjent gjennom Indiana-baserte Durand Jones & the Indications, der han tok han seg av falsett og trommer og bidro med fine låter. Debutalbumet kom i 2017, men nå er Frazer i gang på egen hånd.

Alene blir det naturlig nok mer ensformig, men det er til gjengjeld en slitesterk form. Drevne Dan Auerbach er produsent, medlåtskriver og gitarist, samtidig som han bringer inn et førsteklasses lag.

Frazer åpner med retrosoul i «You don't wanna be my baby», hjulpet av den 80 år gamle låtskriveren L. Russell Brown. «Lover girl» ville vakt på lykke på 50-tallet, gjennom Jackson Five på 60-tallet eller i diskoform på 70-tallet.

«Bad news» er inspirert av Gil Scott-Heron, og Curtis Mayfield er en referanse andre steder.

Frazer krydrer med fønk, doo-wop, r&b, disko og gospel, og «Can’t leave it alone» er et herlig forsøk på å skrive musikk for marsjerende korps i hip hop-stil.

Beste spor: «Can’t leave it alone», «Lover girl», «Girl on the phone», «Over you», «Leanin’ on your everlasting love».