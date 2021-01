12 spørsmål og svar om alteret i Domkirken

Etter en durabelig kamp om å få grave under gulvet i Domkirken, har alteret og alterringen nå blitt et stridsemne. Fornye og/eller bevare er det store spørsmålet, og nå vil politikerne være tettere på prosjektet.

Domkirken er i ferd med å få seg en skikkelig oppgradering. Slikt blir det diskusjoner av, blant annet om høyalteret og alterringen. Foto: Fredrik Refvem

Hva diskuteres egentlig?

Er det riktig å fjerne dagens høyalter og alterring i Stavanger domkirke, og erstatte dem med noe nytt?

Hvorfor reageres det?

Vi risikerer å miste et element som har stått uforandret på samme sted gjennom flere hundre år, og som under restaureringen i 1940 ble tilbakeført til sitt opprinnelige uttrykk, etter å ha blitt endret i 1869. Det kan også være i strid med lov om kulturminner.

(Eirik Faret Sakariassen (SV) i Aftenbladet 11. januar).

Selv om disse nye elementene vil bli forsøkt tilpasset katedralens uttrykk risikerer man, igjen, at det blir fjernet deler av vår lokalhistorie idet kulturminner blir endret eller forsvinner for godt.

(Fra en underskriftskampanje på opprop.no, initiert av Frode D. Søiland).

Hvem har reagert på dette?

I overkant av 200 mennesker har skrevet under på et opprop. «Ønsker vi å bevare Stavanger Domkirkes historie og interiør slik vi kjenner det fra vår tid? Foreslåtte endringer i interiøret kan medføre at vi mister en verdifull del av vår lokalhistorie,» heter det der.

Oppropet ble startet av Frode D. Søiland, som er medlem i menighetsrådet.

SV-politiker Eirik Faret Sakariassen tok saken opp i formannskapet torsdag 14. januar. Han skrev også et leserinnlegg i Aftenbladet om saken.

– Vi må ha en offentlig debatt om hva som gjøres i Domkirken. Er dette retningen vi ønsker å gå? Jeg er skeptisk til for mye modernisering, og noe av det jeg etterlyser er gode, detaljerte skisser over hvordan alter og alterring kommer til å se ut. I utgangspunktet ønsker jeg at vi skal bevare mest mulig av Domkirken og interiøret slik vi kjenner det i dag, sier Faret Sakariassen, og legger til:

– At det tidligere er gjort endringer, også i nyere tid, er ikke automatisk et argument for at vi skal gjøre det nå. Jeg minner også om at vi verner ting som er atskillig yngre enn fra 1940, som trolig er alderen til dagens alterring.

Slik har alteret og alterringen i Stavanger domkirke sett ut fram til rehabiliteringen startet. Foto: Mathies Ekelund Erlandsen

Er dette en omkamp?

På sett og vis er dette en slags omkamp. Planen det jobbes etter i dag er godkjent og vedtatt. Vi vet imidlertid ikke nøyaktig hvordan deler av interiøret skal se ut, fordi det ikke er laget ennå, heller ikke med annet enn enkle skisser.

Diskuterer vi i blinde?

Både ja og nei. Vi vet hva vi har, og vi vet en god del om hva vi kan få. Alle som bruker Domkirken, og fagfolk fra ulike disipliner, er spurt om hva de mener og ønsker. Dette utgjør grunnlaget for de skissene og planene som finnes, og som nå skal konkretiseres. Men nøyaktig hvordan det blir vet vi ikke før til sommeren. Da blir det garantert nye diskusjoner.

Denne illustrasjonen viser muligheter og prinsipper for ny bruk og ny utforming av alteret. Skissen er fra forprosjektet som ble presentert våren 2019. Bildet viser altså ikke hvordan alteret skal se ut til slutt.

Hva skal gjøres?

Arkitektene ønsker å sette inn et middelalderskrin utført i svartlakkert jern med en treplate på toppen, med korsblomstene som nå står i alterets forside som innfelte elementer i front og sidepaneler.

Det skal bygges et nytt permanent podium som en utvidelse av kortrappens

2. trinn. Her skal det etableres et nytt alter og nattverdsbord som vil bli brukt

i de fleste gudstjenestene. Det nye alteret skal være mulig å flytte for blant annet å kunne bruke hovedalteret eller gi plass for et stort orkester.

Domkirken får da to alter, ett der dagens alter står, og ett som står ikke langt fra de fremste stolradene. Alterringen og det såkalte knefallet vil bli flyttbart og kunne brukes foran begge altrene.

Hvordan vil de nye se ut?

Foreløpig finnes det bare tekstbeskrivelser og enkle skisser over hvordan to nye alter og en flyttbar alterring kan se ut. I forprosjektet heter det blant annet: « ... etablere et ombygget hovedalter på samme plass og med en mer verdig gjenbruk av de samme historiske klebersteinsplatene. Det nye alteret skal i større grad knytte seg visuelt og materielt til det man vil møte i kirkens liturgiske inventar for øvrig; kombinasjoner av stål og stein, og med en solid og raus treplate på toppen.»

Det som er skissert som løsninger er bare «prinsippløsninger», opplyser prosjektledelsen. Det meste av inventaret er ikke ferdig designet enda.

Nøyaktig hvordan det nye interiøret (eventuelt) vil se ut får vi ikke vite før til sommeren. Da kommer detaljerte tegninger som viser materialbruk, formgiving, plassering og funksjonalitet.

Skal dagens alterring fjernes og erstattes, og hva skjer med selve alteret i domkirken? Det har skapt stor debatt den siste tiden. Foto: Mathies Ekelund Erlandsen

Hvorfor kommer endringene?

Restaureringen av Domkirken skal ivareta mange hensyn: Estetiske, praktiske, bruken til menigheten, bruken til andre (konserter etc.), vern, historisk verdi, funksjonalitet, prisen og så videre.

For alteret og alterringens del er ett av argumentene at kirken selv, og brukergrupper, ønsker kortere avstand mellom prest og folk. I dag er det langt mellom alteret og stolene i kirkeskipet. En ny, flyttbar alterring der trappene opp til koret er, vil fikse dette avstandsproblemet. Det vil også gi en mer fleksibel bruk av kirkerommene.

I tillegg mener prosjektlederne at dette 40-tallsinventarets materialer og design ikke harmonerer med rommet for øvrig. Fagfolkene i prosjektet mener den nye løsningen vil bli bedre, både med tanke på bruken, estetikken og det historiske. Det skal bli mer autentisk – ikke mindre.

Er ikke alteret og alterringen fredet?

Jo, de er fredet. Det betyr imidlertid ikke at man ikke kan endre på dem eller fjerne dem. Dette må gjøres med søknad til Riksantikvaren. I denne konkrete saken er ikke svaret kommet ennå. Både alter og alterring er tatt godt vare på, og kan bli tatt vare på i framtiden, for eksempel som museumsgjenstander.

Hvis det er bevaringsverdige elementer i dagens alter, kan disse brukes når det lages et nytt høyalter.

Foto: Anders Minge

Hvor gammelt er det?

Stavanger domkirke er 900 år gammel. Alteret og alterringen er yngre. Betydelig yngre. Interiør er blitt satt inn og tatt ut gjennom hele historien. Den kanskje største forandringen kom etter reformasjonen. Da ble store mengder helgenbilder og relikvier – katolske kjennemerker – fjernet. Senere har nye endringer kommen med ujevne mellomrom.

Alteret og alterringen som nå diskuteres stammer fra 1940-tallet. I restaureringsprotokollen fra 1940 står det at alteret ble forandret i 1869 og tilbakeført til sin opprinnelige form i 1940–41.

Domkirkens interiørgull – prekestolen og epitafiene – er til sammenligning fra 1600-tallet.

Det er blitt diskutert om alteret kan ha en «middelaldersk kjerne», altså elementer som er betydelig eldre enn resten av konstruksjonen.

Hva er vanlig?

De andre domkirkene i Norge (Bergen, Bodø, Fredrikstad, Hamar, Kristiansand, Molde, Oslo, Tromsø og Tønsberg domkirke) har alle en fast alterring plassert ved hovedalteret, slik Stavanger domkirke har hatt.

Hva skjer videre?

Etter forslag fra Eirik Faret Sakariassen vedtok Stavanger formannskap enstemmig at Stavanger kirkelige fellesråd/kirkevergen skal gi en presentasjon av planene for endringene i Domkirken, både innvendig og utvendig. Denne skal ha «særlig interesse for fjerningen av alterringen og alteret».

I tillegg ber formannskapet om at kommunens politiske organer og kommunedirektøren holdes orientert om vesentlige endringer som foreslås for restaureringen av Domkirken.

