Han skal få norsk musikk ut i verden

Stein Bjelland fra Stavanger skal lede arbeidet med å eksportere og profilere norsk musikk ut i verden.

Stein Bjelland har blant annet vært blant annet gitarist i det internasjonale stavangerbandet The Getaway People. Bildet er fra 2016 da bandet var samlet igjen for å holde konsert i Folken. Foto: Pål Christensen

Kjell Arne Knutsen Journalist

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Kulturdepartementet har oppnevnt nytt styre for Stiftelsen Music Norway for perioden 2021–2024. Stein Bjelland fra Stavanger er oppnevnt som ny styreleder.

– Jeg er glad for at vi nå har fått på plass et styre med høy kompetanse og som kan ivareta bredden og mangfoldet i den internasjonalt rettede musikkbransjen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q Raja i en pressemelding.

Stiftelsen Music Norway skal legge til rette for eksporttiltak og internasjonal profilering av norsk musikk. Målet er å øke interessen for og bruken av norsk musikk innen alle sjangre. Blant annet samarbeidet Music Norway med en rekke bransjefestivaler i inn- og utland.

Stein Bjelland har selv stor internasjonal erfaring og nettverk i bransjen. På slutten av 1990-tallet dro han rundt i USA med stavangerbandet The Getaway People etter å ha fått platekontrakt med Columbia Records.

Bjelland har hatt en rekke verv, jobber og posisjoner i Kultur-Norge. Fra 2018 og fram til januar i år var han blant annet styreleder i Fond for lyd og bilde, også det oppnevnt av Kulturdepartementet.

Det nye styret i Stiftelsen Music Norway har fått denne sammensetningen:

Leder: Stein Bjelland, Stavanger (ny)

Medlem: Andreas Risanger Meland, Haugesund (ny)

Medlem: Thomas Ryjord, Trondheim (ny)

Medlem: Karen Sofie Sørensen, Oslo (gjenoppnevnt)

Medlem: Nassir Achour, Oslo (ny)

Medlem: Nasra Ali Omar, Tromsø (ny)

Medlem: Therese Birkelund Ulvo, Eidsvoll/Bergen (ny)

Varamedlem: Wendi Pendeza Kazonza, Oslo (ny)

Varamedlem: Christian Wahdal Uhlen, Oslo (ny)