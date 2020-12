Heltene er trøtte

KRIM: Oppskriftsmessig thriller der den onde Caesar styrer hele spillet.

Forfatterparet Alexandra og Alexander Ahndoril står bak pseudonymet Lars Kepler. Deres nye krimroman minner det mest om en TV-serie med altfor mange sesonger, mener Aftenbladets anmelder. Foto: Siv Dolmen / siv dolmen

Marit Egaas Stavanger

Publisert: Nå nettopp

Lars Kepler: Speilmannen. Krim. 494 sider. Oversatt av Henning J. Gundersen. Cappelen Damm.

Opptakten er dramatisk. Jenny Lind på seksten blir tatt av en trailersjåfør og ført til en øde gård der hun holdes fanget sammen med flere andre jenter. Politiet står helt uten spor på tross av omfattende etterforskning. Omtrent samtidig går Martin og datteren Alice gjennom isen når de er på isfiske. Alice omkommer og Martin blir mirakuløst reddet, men sliter med traumer etter ulykken.

Så går det fem år, og Jenny Lind blir funnet drept i en park i Stockholm. Det er flere vitner, blant andre den psykisk syke Martin (ja, han som gikk gjennom isen). Det viser seg etter hvert at Martin har sett hele greia, men har fortrengt det.

Etterforskningen blir først tatt hånd om av Norrmalmspolitiet, men når de kødder det til, må den erfarne etterforskeren Joona Linna inn i bildet. Linna og krimteknikeren Nålen finner sammenheng mellom denne saken og andre drap og forsvinninger. Flere jenter står i fare for å bli tatt, og bak det hele lurer en Dr. Jekyll og Mr. Hyde-figur som styrer hele spillet. Er det mulig å ta rotta på han som kalles både Caesar og Speilmannen? Og går det an å bruke hypnose for å få den psykotiske Martin til å snakke?

Lars Kepler debuterte med et brak i 2009 med kriminalromanen «Hypnotisøren». Den var nyskapende hadde alle kvaliteter til en internasjonal «pageturner» Det viste seg snart at Lars Kepler var et pseudonym for to etablerte forfattere, ekteparet Alexander Ahndoril og Alexandra Coelho Ahndoril. Dette er den åttende boka i serien om den finsk-svenske etterforskeren Joona Linna, som i disse årene har måttet utholde mye mer enn noe menneske kan tåle. Hans partner Saga Bauer er på rehabilitering på Åland og ser ut til å ha lang vei tilbake. Nå er han egentlig trøtt av det hele og vil ut av politiet, men han greier ikke å holde fingrene av fatet når denne helt spesielle saken dukker opp.

Lars Kepler har funnet sin oppskrift. En fascinerende superhelt av en etterforsker. En finurlig konstruert intrige der leseren blir drevet fra skanse til skanse. Og så skyfler han på med alt det verste som kan skje. Det hele er pakket inn i et effektivt, men ganske så flatt språk. Det funket i de første bøkene, for da var det en friskhet og noe subtilt over det hele. Men i denne åttende boka minner det mest om en TV-serie med altfor mange sesonger. Heltene er trøtte, og selv om det er spennende nok, kjøres det på med grotesk action for å kompensere for manglende originalitet og raffinement.