Kongene av behag

Jo da, stille vann har fremdeles ganske dyp grunn.

Kings of Convenience er tilbake med nytt album.

Leif Tore Lindø Journalist

Kings of Convenience: «Peace or Love» (Universal)

Det er nesten 12 år siden Erlend Øye og Eirik Glambek Bøe ga ut «Dependence of Dependence», deres tredje album som Kings of Convenience. Og for å si det enkelt: Quiet er fremdeles the New Loud i deres verden. Den er myk, akustisk, emosjonell og harmonisk, framført av to menn i svært god kontakt med kjenslelivet. Dessuten kan de lage pene låter. De synger varsomt sine smekre melodier, noen av dem praktfulle, andre dillete og dallete og mer enn en anelse retningsløse. De får litt hjelp fra Leslie Feist fra Canada på to låter, noe som frisker opp. Produksjonen er sømløs og flott, og det hviler en miks av kunst, florlett pop, andakt og kompetanse over albumet. Som tidligere er nøkkelen for denne duoen å balansere akkurat på rett side av behagelig/kjedelig-eggen.

Kings of Convenience er gode, men det er ikke alt de lager som fester seg like godt. Det meste gjør det, men ikke alt. «Peace or Love», i utvalg, kan bli et riktig fint lydspor til sommeren.

Beste spor: «Washing Machine», «Rocky Trail».