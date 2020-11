Sommer i sør

Denne gjengen har holdt sammen i 38 år.

The Bats er fra venstre Robert Scott, Kaye Woodward, Paul Kean og Malcolm Grant (stående). Foto: Flying Nun

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

The Bats: «Foothills» (Flying Nun/Playground)

En av mine største skuffelser, var da jeg oppdaget konsertplakaten til The Bats klistret opp i trappegangen i Folken. De hadde spilt der, så hvordan kunne jeg misse dem? Året var 1988.

Det er den samme gjengen som har holdt på i 38 år nå, helt fra starten i Christchurch i 1982. Deres tiende album er ikke så ulikt det første. Den ungdommelige energien er blitt til en mer voksen varme, men lyden lager fortsatt sommer i rommet.

Foto: Flying Nun

The Bats var en del av New Zealand-bølgen rundt plateselskapet Flying Nun, og siden har kvartetten Paul Kean, Malcolm Grant, Robert Scott og Kaye Woodward holdt det gående. De 12 sangene er spilt inn i et hus oppe i fjellheimen, og strengt tatt kunne de klart seg med et par spor mindre.

Til gjengjeld er rikelig med klassiske Bats-låter her. Gitarlyden på «Warwick» er skrudd sammen i himmelen, «Beneath the visor» er en fullkomment nydelig ballade og harmoniene er herlige på «As you were».

Beste spor: «Warvick», «Beneath the visor», «Red car», «Field of vision», «Change is all», «As you were».