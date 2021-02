Et universelt liv

Arlo Parks pirker borti vår nysgjerrighet og vår usikkerhet.

Arlo Parks (20) er lyriker og singer-songwriter. Hun har laget et imponerende debutalbum. Foto: Alex Waespi

Stella Marie Brevik Journalist

Arlo Parks: «Collapsed in sunbeams» (Transgressive/PIAS)

Arlo Parks’ debutalbum har alt du trenger: En trøstende stemme, kjærlighet, sladder og drama.

London-kvinnen på snaue 20 år forteller at debutalbumet er fylt av nostalgi og erfaringer fra eget liv. Hun vil at det skal treffe bredt, samtidig som det er selvbiografisk og oppleves spesifikt. Det er sjelden jeg kan si meg enig med en pressemelding, men i dette tilfellet har Parks oppnådd eget mål – intet mindre, men kanskje mer.

«Collapsed in sunbeams» gir oss et intimt innblikk i livet til en ung kvinne, samtidig som hun på mesterlig vis skildrer universelle situasjoner og følelser.

Et høydepunkt er «Caroline». Låten tar for seg en krangel mellom et ukjent par i Londons gater. Parks observerer, skriver ned og lager musikk av det hele. Et brudd, sosialantropologi og vakker musikk i ett.

Stemmen hennes føles trygg, mens lydbildet lar tekstene få plassen de fortjener. Dette er singer-songwriter-pop og lyrikk på sitt vakreste.

Beste spor: «Hurt», «Caroline», «Green eyes».