Podkast: - Det må være rom for å diskutere. Med innestemme. Uten å bli satt i bås.

I ukens Aftenbla-bla diskuterer vi Moria-flyktninger, Facebook-engasjement og hvem vi bør hjelpe og hvor vi bør hjelpe dem. Og vi tar en snartur innom Svalbard.

Den siste uken har mange nordmenn byttet profilbilde på Facebook: Nå er det «50 er ikke nok» som gjelder - for å vise at Norge burde hentet flere flyktninger fra Hellas etter Moria-brannen. Men er vi bare godhetsposører som bytter bilde på Facebook og dett var dett?

– Engasjementet som kommer til uttrykk, for eksempel i aksjonen «50 er ikke nok», er relativt tomt for innhold. Det er få av dem som demonstrerer sitt gode hjertelag ved å endre profilbilde på Facebook som kommer opp med en god løsning på hva vi burde gjort i stedet, sier kommentator Harald Birkevold.

Og med sine meninger om det å endre profilbilde i god hensikt, gikk det ikke lang tid før han fikk passet påskrevet på Facebook.

Jan Zahl tilhører ikke den delen av befolkningen som bytter profilbilde hver gang en ny, god hensikt, melder seg. Faktisk bytter han aldri. God hensikt eller ei.

– Det må være rom for å diskutere. Med innestemme. Og uten å bli satt i en bås der folk påstår at du ikke har hjerte, fordi du kritiserer når det blir vel mye føleri, sier Zahl.

Og hvor mange er egentlig nok? 50? 500? 5000?

– Regjeringens svar på Moria-situasjonen er å ta imot 50 stykker fra Hellas. Det er en altfor enkel løsning på et mye mer komplisert problem. Og det er en minst like altfor enkel løsning på et komplisert problem å si at 50 ikke er nok, mener Zahl.

Vi er også innom Svalbard, priser vi har fått, Jannes anbefaling og ymse litteraturfestivaler.

