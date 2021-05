Selvbiografisk soul

Soul, blues og gospel fra en aldrende nykommer.

67 år gamle Robert Finley fikk en sein start. Foto: Easy eye

Geir Flatøe Journalist

Robert Finley: «Sharecropper's son» (Easy Eye/Border)

En sharecropper er en leilending, en som leier et jordstykke og betaler for dette med en del av avlingen. Robert Finley er sønn av en slik, noe som førte til hardt arbeid under oppveksten i Louisiana.

Han lærte å spille gitar ved å studere gospelmusikere, vervet seg i hæren og jobbet siden som snekker før han ble blind. Godt hjulpet av andre kunne han 62 år gammel omsider debutere med albumet «Age don't mean a thing» (2016).

Siden innledet han et samarbeid med Dan Auerbach fra The Black Keys, noe som fortsatt varer.

«Souled out on you» er en fin åpning der Finleys slitte stemme forteller at you put me thru hell. Falsetten fungerer, og soulen forsterkes med blåsere og fine detaljer.

Bluesrockende «Make me feel alright» følger fint, mens «Country child» tar oss med ut på bygda. «My story» er passe svulstig, mens «Starting to see» er klassisk soul. Det blir aldri feil.

«All my hope» er vakker countrygospel; en påminnelse om starten.

Beste spor: «Souled out on you», «My story», «All my hope».