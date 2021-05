Politikerne vil diskutere kinoens knipe

Kinoen i Stavanger har tomme saler for tiden, og det samme er tilfellet i Sandnes, på grunn av lokale korona-restriksjoner. Jan Inge Haga

– Vi følger de faglige rådene, sier Dag Mossige (Ap). Han synes likevel det er et paradoks at kulturlivet må stenge all aktivitet samtidig som butikker og varehus kan holde åpent som vanlig.

