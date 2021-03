Rocker fortsatt

Hun gjør hva hun kan best, og hun gjør det med stil.

Suzi Quatro har holdt det gående siden 60-tallet. Foto: Paul Bossenmaier

Geir Flatøe Journalist

Suzi Quatro: «The devil in me» (Steamhammer/Border)

På starten av 1970-tallet ville man gjøre den unge Detroit-jenta Suzi Quatro til den nye Janis Joplin, men sammen den engelske produsenten Mickey Most fant hun en mer maskulin stil.

Hitmakerne Nicky Chinn og Mike Chapman skrev sanger som passet, og i 1973 lyktes de med singlen «Can the can». Det fortsatte sterkt med «48 crash» og «Devil gate drive», men etter hvert dabbet det av.

Quatro har likevel hatt en trofast lytterskare i Norge, og 70 år gammel finner hun tilbake til det gode, gamle trøkket med sanger som «The devil in me» og «Hey Queenie». Det samme gjelder «I sold my soul», «Betty who» og «Get outta jail».

«My heart and soul (I need you home for Christmas)» er derimot en juleballade pakket inn i soul, utgitt i fjor. Under nedstengingen har hun fortsatt samarbeidet med sønnen Richard Tuckey, og saktegående «Isolation blues» vokste fram.

Ikke alt er verd å nevnes, men Quatro avslutter friskt «Motor City riders». Jo da, hun har det i seg ennå.

Beste spor: «The devil in me», «Motor City riders».