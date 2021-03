Et mesterverk!

BOK: Ungarns kanskje fremste kandidat til Nobelprisen er i en klasse for seg.

Aftenbladets anmelder mener ungarske László Krasznahorkai har skrevet et mesterverk me «Baron Wenckheim vender hjem». Foto: Cappelen Damm

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

László Krasznahorkai: Baron Wenckheim vender hjem. Roman. Oversatt av Ove Lund. 541 sider. Cappelen Damm.

I astrofysikken tenker en seg at universet i øyeblikket etter Big Bang har vært på størrelse med en atomkjerne. Også lesningen av László Krasznahorkai (f. 1954) bringer tankene til en slik ekstrem tetthet, idet «Baron Wenckheim vender hjem», som de første fire sidene ikke har et eneste avsnitt og bare ett punktum, og deretter fortsetter i samme stil, også har en overveldende tetthet som gradvis og eksponensielt utvider seg med lesningen.

Det dreier seg om den gamle baron Wenckheim som vender hjem til sin ungarske småby etter å ha tilbrakt et liv i Buenos Aires, stort sett i byens Casino, der han har pådratt seg en astronomisk spillegjeld, som hans høyadelige slektninger i Wien innløser etter at «familerådet bestemte at det ikke kunne kastes smuss på Wenckheim-navnet, i høyden en skvett ølskum».

Ryktet om baronens hjemkomst gjør at Borgermesteren og Politimesteren drømmer om at fordums storhet skal kunne gjenreises for baronens regning. Lederen av den lokale motorsykkelbanden, som forsvarer de sanne ungarske verdier og en ren menneskehet, øyner utsikter til nye fruktbare politisk-pekuniære allianser, og baronens ungdomskjæreste imøteser begivenheten med en forventning om å tilbringe alderdommen som baronesse. Byen tar imot baronen med stor ståhei, et kor av husmødre synger skingrende «Gråt ikke mer, Argentina», men deretter kollapser alt i et sammensurium av forviklinger, forbrytelser og misforståelser, som kunne vært unngått «dersom klasetomater og Coca-Cola ... ikke hadde vært på tilbud i Penny Market den dagen».

Dette er skarpt satirisk, intelligent ironisk og ustyrtelig morsomt. Over 541 tettpakkede sider, så å si uten andre pustepauser enn noen få avsnitt og hoveddeler, tas vi i en praktfull, rytmisk og suggererende prosa gjennom oldstidsfilosofien, erkjennelsesteorien, spørsmålet om guds eksistens, vår tids åndelige tørke og allmenne forvirring, fraværet av mening og de allestedsnærværende fake news, et så å si komplett portrett av vår tid og et stikk til alskens grov og grunn provinsialisme: «Hei du, råtne ungarer, du innbegrepet av misunnelse, smålighet, småskårenhet og dorskhet ...»

Til slutt kollapser alt i vold og mistenksomhet, byens borgere forsvinner sporløst, noen myrdes, en eller flere brannstiftere går løs, og byen og dens innbyggere går i hundene, praktisk talt på grunn av et rykte om en rikdom som ikke finnes.

Baronen er den siste eksponent for et føydalt Europa som ikke lenger finnes rent formelt, men som likevel gir seg utslag i en slags kollektiv underkastelse foran «den sterke mann» eller «den rike mann». Den eksperimentelle strukturen kan nok oppleves krevende med sine nær sagt endeløse setninger uten avsnitt eller punktum, som vokser seg stadig lengre og endrer tone og mening underveis, og med en stadig veksling av synsvinkler, der den ene stemmen avløser den andre i et kor som har Mozarts eleganse og Motörheads temperament, og der forfatteren spanderer noen sider bare på å skildre tante Ibolykas linseterte.

Men likegyldig om dette faller inn under ens litterære smak eller ikke, man kan vanskelig la være å bli imponert av romanens overflod, dens språk, struktur, skarpsinn og skjønnhet, forbilledlig oversatt av Ove Lund. Dette er kort og godt en stor litterær prestasjon som, selv om tankene innimellom kan gå til filmen «Grand Budapest Hotel» og Fosnes Hansens «Langs landeveien mellom Cottbus og Berlin», ikke likner noe annet.

Dette er en ekte Rembrandt. Det vi andre holder på med, er strektegninger. Jeg bøyer meg i hatten, som det heter nå for tiden.