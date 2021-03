Bra musikk, tullete teater

TEATER: Lenge kjem dei teatrale påfunna i vegen for Vamp i Rogaland Teaters «Våken drøm». Men den siste halvtimen fungerer endeleg teaterkonserten.

I «Våken drøm» møter Vamps musikk og tekstunivers overraskande på inkaindianarar. Foto: Jarle Aasland

Jan Zahl Kulturjournalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Våken drøm

Av: Yngve Sundvor og Vamp. Regi: Yngve Sundvor. Scenograf: Gjermund Andresen. Dramaturg: Carl Jørn Johansen. Lyddesign: Stig Morten Sørheim. Lysdesign: Haakon Espeland. Kostymedesign og maskedesign: Helena Marie E Andersson. Koreograf: Victoria Jane Harley. Maskør: Sigrid Teige, Jill Tonje Holter. Backlineteknikar: Funny Høie. Musikarar: Jan Toft, Øyvind Staveland, Odin Staveland, Kjetil Dalland, Stian Tønnesen, Lars Eirik Støle. Med: Rikke Westerlund Lie, Ragnhild Tysse, Cato Skimten Storengen, Espen Hana, Mareike Wang. Urpremiere Hovedscenen Rogaland Teater. Lengde: 1 time, 35 minutt.

Vamp i teateret. Eitt av Norges største og beste band på Hovedscenen på Rogaland Teater og deretter i Festiviteten i Haugesund. Eg forstår jo at teatersjefar tenkjer at det er ein besnærande tanke – som er garantert å selja masse billettar.

Men korleis gjer du teater av Vamps musikk og tekstar? Haugesund teater har laga teater av Vamp før, med musikalen «Hallo adjø» i 2007. Men i 2021 satsar altså Rogaland Teater og regissør/manusforfattar Yngve Sundvor på den etter kvart stavangerske spesialiteten teaterkonsert.

Dansk konsept

Konseptet blei importert frå Danmark med oppsettingane «Mozart» (2012), «Beethoven» (2013), «Come Together» (2014) og eigenutvikla «How» (2016), alle med danske Nicolaj Cederholm og Hellemann-brørne i spissen. I fjor utvikla teateret med eigne krefter «Tønes – en teaterkonsert uten Tønes».

Frå å ha teke utgangspunkt i kjent musikk, dekonstruert totalt, så skrudd alt saman igjen som noko heilt nytt, slik danskane gjorde, har Rogaland Teater flytta seg tettare og tettare på opphavsmaterialet. Dei har samtidig blitt stadig mindre visuelt spektakulære og overraskande. I «Mozart» gjekk det med 1000 liter vatn. I «Beethoven» blei heile bakteppet eit gigantisk lerret.

Nå står altså Vamp sjølv på scenen og spelar songane sine, mens skodespelarar syng og spelar ut ulike miniforteljingar.

Dyktig band

Vamp er eit heilt spektakulært dyktig backingband. Det beste bandet for Vamps musikk det er mogleg å få tak i. Hu og hei, kor det svingar av dei! Kor vart og vakkert desse multiinstrumentalistane kan spela musikken sin!

Ulempa? At det dermed liknar mykje på originalen – på konsert. Og at sjølv om teateret har skodespelarar som syng bra, blir det raskt veldig tydeleg at ingen syng Vamp betre enn Vamp sjølv. Både Øyvind og Odin Staveland syng så du kjenner det. Men ingen slår Jan Toft. Han treng knapt synga ein tone før det går gjennom marg og bein.

Umotiverte tablå

Til dette musikalske og tekstlege universet har Yngve Sundvor så laga ei rekke tablå. Teaterkonsertkonseptet byr ikkje på ei handling eller klassisk dramaturgi. Her blir ikkje sagt noko. Sundvor har hatt stor og fortent suksess med Statsteatrets prosjekt med å fortelja Norges historie dei siste 1000 åra i løpet av ti nyskrivne stykke. Til «Våken drøm» har han hatt ein nye idé: Menneskets historie over 3000 år.

Det er ikkje ein særleg god idé.

Det startar med inkaindianarar og menneskeofring, me er innom Jesus, vikingar, mellomalder, franske fyrstelege, Stalin, nazismen, DDR, ja, og så blir det litt uklart for meg.

Kva har nazismen, Jesus, vikingar og Stalin med Vamp å gjera? Ingenting. Før «Våken drøm». Foto: Jarle Aasland

Det heile går føre seg i ein massiv, svart scenografi som liknar ein mellomting av ei borg og ein mellomalderkatedral – i staden for det forblåste kystlandskapet me forbind med Vamp.

Vamp!?

Kva har alt dette med Vamp å gjera? Absolutt ingenting. I staden for å spela på lag med musikken og tekstuniverset, kjem dei teatrale miniforteljingane med overspel og teikneserieaktige kostyme i vegen. Det blir tull og fjas, støy i staden for å tilføra noko.

Ein kan seia mykje om Vamp – om melankoli, dramatikk, bruset av hav og keltiske molltonar – men «humor» og «slapstick» er ikkje ord eg ville brukt for å skildra dette universet. Dermed fell dei fleste forsøka på slik humor til golvet, med «Billy Blue og Sally Ann» som heiderleg unntak, med song, dans og moro.

Så skjer det noko

Og like etter, når Espen Hana blir trilla inn i rullestol og syng duett med Toft i «Hønsahus» etter ein dryg time, skjer det heldigvis noko med «Våken drøm». Herifrå og ut er det fleire sekvensar som fungerer, som treff, som får meg til å kjenna det i magen eller hjartet eller kor det nå er ein kjenner sånt.

Kva skjedde? Vel, plutseleg er det (med eit par unntak) slutt på dei teikneserieaktige kostyma og dei historiske scenene. Det er som om Sundvor har gløymt ideen sin. Plutseleg handlar det om det dei fantastiske poetane bak Vamps tekstar skriv om: Små historier. Vanlege folk. Gjenkjennelege ord og scener. I staden for store, historiske tablå ser og høyrer me endeleg noko og nokon me kjenner att og føler med.

Eg har likt fleire teaterkonsertar godt. Men skal Rogaland Teater halda fram med denne sjangeren, trengst det meir enn eit bra band, god tekst og musikk, habile skodespelarar og eit heilt teater. Det trengst også ein god idé.