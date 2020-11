Kvalitetsvrøvl fra Mytting

BOK: Hvor ble det av veven som spådde pest, død og jordens undergang?

Lars Mytting imponerer. Oppfølgeren til «Søsterklokkene» klinger enda vakrere enn den gjorde. Foto: Julie Pike, Gyldendal

Steinar Brandslet

Lars Mytting. Hekneveven. Roman. 475 sider. Gyldendal.

Dette er den første sekseren jeg gir i år, og kanskje den siste. Jeg angrer ingenting.

Lars Mytting skriver sånn at du blir glad i folkene han maner fram. Du fortviler når noe går skeis, og fryder deg med dem når noe går godt.

Debutromanen hans er én av bare to bøker jeg har kastet uten at den var muggen eller ødelagt. Boka var så sørgelig at jeg ikke orket å se den i hylla.

I «Hekneveven» følger han opp praktfulle «Søsterklokkene», og denne er enda hvassere. Veven som Hekne-søstrene lagde skal ha hatt magiske spåkrefter, men den har vært borte i flere tiår etter at gamlepresten truet med å ødelegge den.

475 sider senere er det bare å glede seg til den siste boka i trilogien. Etter den tredje blir det vel vemod, tenker jeg.

Nå kan jeg jo ikke avsløre stort av handlingen, for disse bøkene bør du lese om du ikke alt har gjort det. Men Mytting følger familien Hekne, presten Kai Schweigaard og andre i bygda Butangen fra 1600-tallet og framover. Her blandes virkelighet, sagn, humor, religion og annen magi så naturlig at du nær tror på alt sammen.

Gudbrandsdalen og folket og historiene der er inspirasjonen hans, og så vever han det sammen med noe han selv har funnet på, med påfallende innsikt i alt fra våpen og kirkeskikk til jordbruk og lynne.

Hele tida er han på småfolkets side. Soldaten som blir tvangsvervet, husmennene som må komme når storbonden kaller, fattigfolket som finner seg i blodslit og træler, fordi de må.

Flere av de eldste i min egen slekt trodde på vardøger, jærtegn og skrømt, og de var født tidlig på 1900-tallet. Underveis i denne boka lurer jeg i glimt på om de ikke visste noe, de gamle, i hvert fall tenker jeg at det ikke var så rart om de selv mente det var sant, og at det fantes noe annet som vi unge ikke kjente til. Noe som rørte seg før elektrisk lys skremte vinterskyggene vekk og det såkalte framskrittet drepte nærheten til naturen og fortida.

Egentlig er det jo bare vrøvl. Men det er skikkelig kvalitetsvrøvl.