Deilig produktiv

Daniel Romano, nummer to fra venstre, og gjengen hans. Foto: Rosie Cohe

Daniel Romano’s outfit: «How ill thy world is ordered» (You’ve Changed/Border)

Det er sanger det er vanskelig å få ut av hodet, og i høst har det surret rundt en vise om en drink. Daniel Romano mener at det ikke finnes noe bedre enn å blande den italienske likøren Amaretto med cola, hvis da ikke «Coke» referer til noe helt annet:

A blend of blissful, balanced parts

Of both the wisdom and the heart

No matter what the days provoke

Amaretto and Coke

35-åringen fra Ontario i Canada har en rekke utgivelser bak seg, og den lista har økt betraktelig i koronapausen. På Bandcamp har han lagt ut hele ti plater i år, med en imponerende kvalitet.

Dette albumet fra september er det foreløpig siste i rekken. Sangene er spilt inn live i studio, begrenset til tre opptak og uten å legge til noe.

Låtene beveger seg på veier som Springsteen, Dylan, Gram Parsons, Lee Hazlewood og andre har vandret før, men hva gjør det? Koring og instrumentering er flott, og Romano legger hjerte og sjel i musikken.

Beste spor: «Green eye-shade», «No more disheartened by the dawn», «Amaretto and Coke».