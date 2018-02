Dagny og Bohem til Jærnåttå

Det siste året har Dagny etablert seg som en av Norges mest populære, nye artister. 26. mai står hun på scenen på Jærnåttå. Dagny er med hiten «Wearing Nothing» nominert til Spellemann i kategorien Årets låt. Hun opptrer også under Spellemannsshowet denne helgen.

Dagny slo gjennom med «Backbeat» og «Fool’s Gold». Senere har hun fortsatt å levere hit-er. Amerikanske Billboard trekker henne frem som en av popstjernene å følge med på i 2018: “One of Norway’s most reliable exports is pop music, and Dagny is one of the most promising singers to make a Stateside splash in recent memory.”

«Love You Like That» var med på Billboard sin liste over verdens beste låter i 2017.

- Det er veldig stor stas å kunne presentere Dagny under årets Jærnåttå. Denne dama er fra Tromsø, bor i London, herjer på konsetscener i USA og kommer altså til Bryne i Mai. Hun har over 70 millioner avspillinger på Spotify, 1,5 millioner lyttere i måneden og har noen av de mest spilte låtene på radio for tiden. For noen er Dagny litt ukjent, men denne dama er på alvor på vei for å feste seg som et av de store navnene innen popmusikken. Hun er et fyrverkeri av en dame og har noen veldig tøffe musikere med seg, sier bookingansvarlig Kjetil Njærheim i Jærnåttå:

Bohem er en rocke-trio fra Stavanger som skriver sanger fra Tycoon Town, en by full av drømmende kunstnere, kjærlighet, absint og død. Bandet ble startet opp i 2014 med medlemmene Svein André Davidsen Olsen, Carlos Sánchez og Samuel Nimoson Jr. Bandet ga ut konseptalbumet ”Nomadsland” høsten 2015..

