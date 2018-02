Kim Larsen på bedringens vei av kreften – klar for Stavanger i sommer

- Vi har sju konserter med Kim Larsen i Norge, sier Jan Sollien i JS Artist, som opplyser om gladnyheten fra Danmark.

Dermed går det som Kim Larsen selv spådde i pressemeldingen han sendte ut i januar. Da avlyste rockeveteranen sin kommende vinterturné – fordi han er «i ferd med å bli en gammel narr, og svært imot min vilje har måttet innse at jeg behøver tid til å komme i spilleform igjen».

– Jeg regner med å være klar til sommeren, lovet Larsen – og det holdt stikk.

Det var i desember at Kim Larsen fikk konstatert kreft i prostata, og raskt kom under behandlingen. Ifølge et Facebook-innlegg fra starten av februar går det «riktig godt fremad» med ham, og han følger rekreasjonsplanen fint og gleder seg til sommerkonsertene, heter det videre.

De norske konsertene er: 26. juli på Canal Street i Arendal, 27. juli på Wrightegaarden i Langesund, 28. juli i Stavern, 30. juli i Tønsberg, 1. august på Salt i Oslo, 3. august i Stavanger og 4. august i Bergen.