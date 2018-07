Kim Larsen & Kjukken avlyser Stavanger-konsert

I desember i fjor fikk Kim Larsen konstatert kreft i prostata. Han valgte da å avlyse alle konserter i januar, februar og mars, men regnet med at sommerens norgesturné ville bli gjennomført.

Mandag ettermiddag er det imidlertid klart at han ser seg nødt til å avlyse også disse konsertene - inkludert den utenfor Stavanger konserthus 3. august.

Konsertene i Danmark og Sverige tidligere i sommer har gått greit, men det tøffe programmet i Norge blir for mye den danske artisten, melder manager/impresario Jørn Jeppesen på Kim Larsen & Kjukken sine Facebook-sider.

– Med det omfattende reiseprogrammet, som sju konserter på ti dager i Norge krever, er på nåværende tidspunkt altfor omfattende for Kim Larsen å gjennomføre, skriver han.

Les hele innlegget her:

KIM LARSEN & KJUKKEN aflyser koncerter i Norge. Med stor beklagelse må vi desværre aflyse de kommende koncerter i... Posted by Kim Larsen & Kjukken on Monday, July 23, 2018

Manageren unnskylder samtidig overfor deres norske fans, og legger til at de ni konsertene Kim Larsen & Kjukken skal spille i Danmark i august skal gå som planlagt.

Grete Straume, markeds- og kommunikasjonssjef i Stavanger konserthus, sier til Aftenbladet at billettsalget til konserten, som skulle blitt arrangert på uteamfiet ved konserthuset, ble stoppet umiddelbart da hun fikk beskjed om Larsens tilstand.

– Blir konserten avlyst, slik det ser ut nå, refunderes billettpengene til alle som har kjøpt. Det er aldri kjekt å avlyse, verken for publikum, arrangør eller artist, og vi ønsker selvsagt Kim Larsen god bedring og håper å se ham igjen her senere, sier Straume, som anslår at det så langt var solgt cirka 2000 billetter.