Stavangerkameratene har forstått oppdraget

Stavangerkameratene topper nok aldri hiten «Bare så du vett det», men de fortsetter å prøve.

Stavangerkameratene består av Kjartan Salvesen, som vant Idol i 2004, Tommy Fredvang, bl.a. kjent fra X-Factor i 2009, Stjernekamp i 2015 og suksessen «Vi elsker ABBA», Glenn Lyse, som vant Idol i 2007 og Ole Alexander Mæland, som har bakgrunn som vokalist i Elle Melle og deltok i The Voice i 2012.

Stella Marie Brevik Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Stavangerkameratene: «Kom nærmare» (daWorks/Stavangerkameratene)

Supergruppa, med lyttertallene som har avslørt hvor harry et folk vi faktisk er, har funnet en suksessoppskrift som gjør det mulig for dem å ha det gøy med musikken. De er (forhåpentligvis) totalt skamløse og innstillingen tyder å være:

Vi bryr oss ikke om kred, vi har det bare gøy.

En innstilling jeg kan like, men det betyr nødvendigvis ikke at musikken alltid er god.

«Kom nærmare» er gruppa tredje album og består for det meste av singler som har vært ute en stund. En rød tråd i form av budskap eller lydbilde er vanskelig å finne, men gruppa leverer høy allsang- og underholdningsfaktor.

Kort referat av hva du kan forvente:

«Deilige du» legger grunnlaget for hva som kommer: Låten starter i kjent kameratstil, før den vippes mot retro MGP-stemning. Inn kommer noen malplasserte trommer før vi faller inn i 90-tallets trance. De siste førti sekundene av låten er totalt kaos, men burde oppleves.

«Ude på byen» tar det ned med en sære og lettbeint blues. «Mari Johanna» liker jeg å tro ble til fordi Glenn Lyse har hørt mye på The Beatles og ville lage sin egen versjon av «Ob-La-Di, Ob-La-Da». Resten av gjengen sa ok, og resultatet ble en blanding av Gogol Bordello, svenske danseband og Stavangerkameratene. En leken låt som vil fungere bedre live enn på plate.

«Syng nå med» er platas beste – en åpenbar allsang-slager om å ta sjanser før det er for sent. Patos i lange baner, fine rytmer, strykere og fint produsert. Her får alle medlemmene vist seg fra sin beste side. Fett med et besøk fra Ravi.

Trenger vi en cover av 2011-hiten «What are words» på stavangerdialekt? Jeg sier nei.

MGP-låten «Barndomsgater» er en standard poplåt. Arven etter akustiske Avicii merkes her: Episk refreng konstruert for å fremme nostalgi og eufori hos publikum. Har allerede slått an og vil nok fortsette med det.

Tittelsporet er inspirert av reggae og er like klissete som tittelen hinter til – en smakebit er «eg vil være lufta i lungane dine».

80-tallet viser seg på «Kor ble du av, Veronica?». En platt, mørk poplåt med synther man kan drukne i.

«Verre enn deg» er platas verste. Hvorfor vente på å bli spurt om å bli med på neste «We are the world» når du kan gjøre det selv? Nettopp fordi ingen har spurt. En kynisk låt om å huske på at folk har det verre enn deg i U2-stil. Uansett hvor gode intensjoner så er det noe som skurrer når fire privilegerte menn synger om hvor urettferdig verden er mens de hover inn royalties. PS: Kameratene har alle sine styrker, men falsett er ikke Lyses.

Siste låt (engelsk versjon av «Barndomsgater» kalles for bonus. Engelsken til Fredvang sliter på første vers, men igjen, lightere vil nok heves.

Og det er egentlig det.

Kvaliteten på plata svinger. Terningen er laber, men lyttertallene forteller en annen historie. Stavangerkameratene er gode musikere, men folket vil ha det enkelt og kjent. Derfor passer de nok bedre på en scene enn i et albumformat.

Beste spor: «Syng nå med».