Familien Wagles bidrag til Stavanger-historien

Finn Wagle: En slektshistorie i den store historien. 412 sider. Kolofon.

Tidligere biskop i Nidaros og preses for Den norske kirke, Finn Wagle, er født i Sørreisa, men i jakten på sin egen families historie har han gitt et godt bidrag også til den store historien om Stavanger og bygdene rundt, ikke minst Høyland, hvor Vagle-gården lå før de ble valset ned av det moderne samfunnets behov for enda et næringsområde.

Med god hjelp fra lokale og svært kompetente kjentfolk som Lisabet Risa og Hans Eyvind Næss har Finn Wagle gravd fram mange hundre års historie om slit og strev, om sosial oppstigning og påfølgende fall. Resultatet er blitt et konsentrat av hele regionens tidlige historie.

Vagle var som et vagl på høydedraget mellom Stokkalandsvatnet og Figgjoelva, men ble liggende som ødegård etter svartedauden. Gården var en del av kirkens eiendom før reformasjonen, og ble overtatt av kronen etterpå, før den ble gitt som benefisert gods til rektor ved katedralskolen i Kristiansand, dit så mye ble flyttet på slutten av 1600-tallet.

Store kontraster

Tidlig på 1740-tallet brøt Jacob Berentsen Wagle opp fra gården og flyttet til Stavanger, og her begynner historien å bli virkelig interessant. I den rike lokalhistoriske litteraturen er det skrevet relativt lite om 1700-tallet. Her fyller Finn Wagle mange hull med sin beskrivelse av hvordan borgernes liv artet seg i det som først og fremst var en sjøfartsby i årene før silden kom tilbake. Familien Wagle slo seg ned i Nedre Strandgate, Jacob fikk byborgerskap og arbeidet seg inn i den lille økonomiske eliten som fikk sine barn døpt i sølvfatet i Domkirken, mens allmuen måtte nøye seg med et enklere fat. Byens rikeste mann, Gabriel Schanche Kielland, var forlover da Jacob Wagles sønn giftet seg.

Finn Wagle bygger mye kontekst rundt selve familiehistorien. Han diskuterer både den dansk-norske slavehandelen, og ikke minst Stavanger-redernes deltakelse i kapervirksomheten under napoleonskrigene. To brødre Wagle endte i den engelske prisonen i mange år. Andre bysbarn som havnet der, ble omvendt til kvekersaken og brakte denne troen med seg tilbake til hjembyen da krigen var over. Forfølgelsen kvekerne opplevde i Stavanger, ett av to steder i landet hvor de fikk lov til å bo, utløste senere den organiserte utvandringen til Amerika. «Restauration» dro omtrent fra huset til Wagle-familien på Straen.

Lars Wagle, Jacobs sønn, ble en del av de sterke haugianer- og herrnhutermiljøene i Stavanger, slik veves også byens religiøse historie inn i familiens fortelling.

Forlater Stavanger

Forfatteren følger sin egen slektslinje, og forlater derfor Stavanger når en av sønnene til Lars, Lorentz Wagle, flytter til Arendal. I mellomtiden har familien også opplevd et brått sosialt fall og en konflikt med den mektige Kielland.

Finn Wagle skriver godt, og har gravd dypt i kildematerialet, men savnet etter en redaktør er påtakelig. Selvpubliseringsforlaget Kolofon tilbyr profesjonell teknisk produksjon, det er blitt en solid bok. Men teksten er full av unødvendige gjentakelser som en redaktør ville luket ut. Noen ganger er repetisjonene så mange og kommer så tett at framdriften i fortellingen blir sinket. Det er synd, for det er virkelig en fascinerende historie Finn Wagle har skrevet, både om familien, bygda og byen.