Verdig en tåre

Kona til bassisten grein mens Jørgen gaulte med gitaren. Det endte med et av årets beste stavangeralbum.

Jørgen Tjemsland lever på lønnsstigen i fylkeskommunen, sprit og skjeva med servelat.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Jørgen Tjemsland: «Burde sikkert kanskje» (Tukan)

Tut, tut, tut.

Jørgen Tjemsland har laget sitt andre og beste album.

På førstelåten «Eg stilde mine solceller» blir ikke lyset sterkt nok for panelet til Tjemsland. Uten strøm nok til å nå nærmeste kamerat, blir skyggen Jørgens nærmeste venn.

ÆRH!

Me va ein skadeskutt gjeng, som aldri hang med.

Noen banker på. En venn kanskje? Morten Abel ramler bestemt inn døra, litt skitten under kragen og lander med hælene samlet. Omringet av myke kassegitarer vestover og skingrende elgitarer østover.

Alt låg til rette, men ingenting virka.

Gamle venner møtes. Høsten 2013, rundt en av de mest sjeldne hybride solformørkelsene i vår levetid, startet Abel og musikkmogul Espen Knoph et mystisk plateselskap. De første tonene fra «Commercial animal» var også Tjemslands første for egen maskin. «Kjærlighet finns» ble et friskt pust av en sviske om alt kjærlighet ikke er, vers på vers om taffelpiano i nøttetre og vanntette satellittelefoner.

De sendte Jørgen til det nå avdøde Lydverket – og et øyeblikk måtte skygge og formørkelse vike for Tjemslands røst og gitar.

Någen sa at feilen låg i operativsystemet, svarer Jørgen sin venn Abel på førstelåten, og fortsetter.

... men me fant aldri svarå uansett koss me lirka.

Flere besøk på Marienlyst ble det ikke. Tjemsland returnerte til jobb, verktøy og virke bak garasjeporten, før debutalbumet kom i 2017. Den fikk en firer i Aftenbladet. Solpanelet var enda ikke helt opplada.

Andpusten Abel

Vi er flere som sliter med å plassere Tjemsland i terrenget. Ikke like morsom som Tønes. Ikke like alvorstung som Stein Torleif Bjella. Skal man le, skal man gråte? Burde sikkert kanskje begge deler.

Uansett. Nesten ti år senere, altså nå, er plateselskapet erstattet av Tous kollegiale musikkpusher Tukan Records. Abel har likevel småjogga etter han der Tjemsland, som ser ut til å småtrives som lærer i fylkeskommunal sektor med gitarbyggeprosjekter i garasjen og en selvbygget båt til kai.

Litt andpusten inviterer han Jørgen på et lite arrangement. Ta med gitaren, Jørgen.

Han gjør som fortalt, spiller noen av de nye låtene, kanskje noen endte opp på «Burde sikkert kanskje».

Kona så grein og mennene som drakk

Til stede er tidligere bassist i The September When og produsent Gulleiv Wee. Han har med kona, eller kanskje hun har med han. Tårene renner mens Jørgen bretter utover fra scenen, om den turen man kanskje skulle tatt på sjøen, alt han vet om livet.

Men eg vett ingenting om døden.

Når kona griner er det alvor. Mennene blir sittende med halvfulle glass. Gulleiv tilbyr seg å produsere neste album. Eller så nikker han til tilbudet. Hvem vet.

Så fulgte koronatåken. Ut av den en av årets stavangerplater.

I terrenget et sted er Tjemsland

Det låter reint og skittent, som fargespillet påhengsmotoren drar etter seg på sjøen. Produsent Gulleiv Wee har virkelig velsignet alle kriker og kroker rundt Tjemslands kvin og gauling.

Fra Tjemslands tidlige beskjedenhet som soloartist, flyter ærligheten endelig over. Livet som er innestengt av fire paller dopapir i garasjen, broren man aldri ringte og alle triksene man allerede har brukt opp. Ord for ord nærmer vi oss sjelen til Tjemsland, som vi har opplevd klare glimt av tidligere. Nå er det underlig, vakkert og vrangt.

Beste spor: «Burde sikkert kanskje», «Eg stilde mine solceller», «Eg vett mange ting om livet».