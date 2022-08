Forfriskende

PLATE: Synthen krever sin plass i kvartettens spreke miks av klassisk rock.

Kiwi Jr er fra venstre er Jeremy Gaudet, Mike Walker, Brian Murphy og Brohan Moore.

Geir Flatøe Journalist

Kiwi Jr: «Chopper» (Subpop/Playground)

Album nummer tre fra Kiwi Jr., den kanadiske kvartetten som forlot Prince Edward Islands til fordel for storbyen Toronto. Som sist gir de oss en forfriskende miks av rockens gylne år, men nå melder synthen seg og fortrenger jingle jangle-lyden.

Slackerrocken holder stand, men den lille Dylan-flørten fra forrige gang er sporløst borte. David Bowie dukker derimot opp her og der – ikke minst i den nydelig avslutningen «The masked singer». Vakker er også «The extra sees the film», selv om den handler om pinlige øyeblikk: The extra sees the film and covers up his name badge.

Tekstmessig kan det vært vrient å tolke Kiwi Jr. ord for ord, men samtidig er det ikke vanskelig å få meg seg helheten i den fine åpningen «Unspeakable things». I «The sound of music» er vokalist Jeremy Gaudet innom Julie Andrews, mens resten av tekstene spretter mellom veggene.

Beste spor: «Unspeakable things», «The extra sees the film», «Contract killers», «Kennedy curse», «The masked singer».