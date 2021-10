Rett fra rockeklubben

Perfekt er det ikke, men jærske Statsmenn har et eller annet ved seg.

Statsmenn er fra venstre Tommy Grude, Patrick Ivan Rørheim, Tom Roger Thu og Svenni Øverland.

Statsmenn: «Sett oss fri» (TRT)

Statsmenn plasserer seg fint i floraen av rogalandske rockeband. Litt tilbakeholdent Ingenting, litt lettere enn Skambankt, litt ryddigere enn Frynsete på nervene og åpenbart et band som ønsker allsang på refrengene. De spiller bredbeint, old school gitarrrock som nok vil klinge godt for an far når han finner fram skinnjakken.

Bandet åpner friskt og godt med «Månen», en melodisk, fin sang. De får opp et voldsomt driv på «Cripple & crack», som virkelig har noe vintage Ingenting over seg. Brennevin, feide riff og dra te helvede.

Jo høyere tempo, dess bedre er de, som for eksempel når de får fram litt ZZ Top-blues-vibber på «Hu vil kje ha». Enkelt, rett fram, fengende rock rett fra en sliten lever.

Statsmenn mangler litt her og der på de beste i sjangeren. Vokalen er litt flat, et par av sangene finner aldri formen og ender i gubberocken. Men ligavel, for oss alle rockenostalgikere, fans av 1–2–3–4-rocken har Statsmenn et eller annet som er verdt å få med seg.

Beste spor: «Månen», «Cripple & crack».