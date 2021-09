Krampaktig politisk korrekt Askepott

Hvis du likte «High School Musical», er det mulig at den nye Askepott-filmen vil slå an. Hvis ikke kan du trygt velge noe helt annet å se.

Camila Cabello gjør en god jobb i hovedrollen, men filmen har for mange svakheter til å fungere skikkelig.

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Cinderella

Sjanger: Eventyr, musikal. Manus og regi: Kay Cannon. Skuespillere: Camila Cabello, Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, Billy Porter og Pierce Brosnan. Premiere på Amazon Prime Video 3. september.

Filmbransjen blir tydeligvis aldri lei av å lage nye vrier på gamle folkeeventyr. Denne gang er det gode gamle Askepott som skal moderniseres igjen, som en slags musikal. Så hva gjør du hvis du skal lage en moderne film ut av en historie om kvinner som ikke har andre ambisjoner enn å bli godt gift?

Regissør Kay Cannons løsning er en omskriving av eventyret. I hennes versjon er kvinnene ambisiøse og vil stå på egne bein økonomisk, mens mennene er temmelig teite og henger igjen i gamle tankemønstre.

Askepott har en drøm om å leve av å designe og sy kjoler. Kongen (fryktelig overspilt av Pierce Brosnan) ser ikke sin kone og nedvurderer sin superambisiøse og engasjerte datter. Den onde stemoren er egentlig ikke ond, hun oppfører seg bare sånn fordi hun er enke og alenemor, har ikke fått følge drømmen sin og sliter med å forsørge seg selv og døtrene. Dette illustrerer hun ved å framføre Madonnas «Material Girl». Ja, det er såpass banalt.

Det er helt sikkert meningen at det skal oppfattes som oppdatert og moderne, men filmen framstår mer som et krampaktig forsøk på å være politisk korrekt.

Samtidig er det på ingen måte noe gravalvor over Cannons prosjekt, tvert imot: Her er det mange forsøk på humor, både verbal, nonverbal og musikalsk. Ingen av delene klarer å lokke fram latteren, noe som er en ganske sentral forutsetning for at komedie skal fungere.

Filmen sitter heller ikke skikkelig som musikal. Det er ikke framføringen det står på, det er mange gode sangere involvert i produksjonen, men integrasjonen av musikken i handlingen er for klønete gjennomført, og det musikalske utvalget (mye pop fra de siste 3–4 tiårene) er for ujevnt og sprikende. En del av de store ensemblenumrene minner dessverre altfor mye om tilsvarende fra «High School Musical»-filmene. Så hvis du satte pris på dem, kan du helt sikkert gi deg i kast med denne filmen også. Hvis ikke finnes det et utall alternativer som er langt bedre, både hva eventyr og musikal angår.