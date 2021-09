Rørende og vakker film om kjønnsidentitet

FILM: Den franske dokumentarfilmen «Lille jente» er en vakker og tankevekkende historie om hvordan to foreldre og omgivelsene deres takler det når den lille sønnen sier at han vil bli jente når han blir stor.

«Lille jente» handler om en families kamp for å få omverdenen til å akseptere datteren deres.

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Lille jente

Sjanger: Dokumentar. Regi: Sébastien Lifshitz. Nasjonalitet: Frankrike.

Aldersgrense: Tillatt for alle

Det er mye som er trist i Sebastien Lifshitz’ dokumentarfilm «Lille jente», men den er kanskje aller mest oppløftende. Det skyldes at den lille hovedpersonen som er født i feil kropp så avgjort er født inn i riktig familie. Å se så mye åpenhet, varme og vilje til å forstå det som må fortone seg som ukjent og vanskelig, er noe man vanskelig kan unngå å bli glad og rørt av.

Samtidig er dette så definitivt en film om mennesker som må kjempe mange kamper de fleste av oss slipper å ha befatning med.

Filmen følger 8 år gamle Sasha og familien hennes gjennom flere måneder, og mye av bakgrunnen hennes kommer fram gjennom intervjuer med moren. Hun forteller om hvordan den lille sønnen allerede som 3–4-årsalderen ga uttrykk for at han ville bli jente når han ble stor, om hvor knust han ble da hun fortalte at det ikke gikk an, fram til den gradvise erkjennelsen av at dette ikke var noen forbigående fase.

Kameraet følger Sasha og moren til konsultasjoner hos en lege som er ekspert på kjønnsinkongruens hos barn, og vi får være flue på veggen når foreldrene blir presentert for, og seg imellom diskuterer, mulighetene for å utsette puberteten og i neste instans starte med hormonbehandling. Det er umulig å ikke bli berørt av de vanskelige spørsmålene familien tvinges til å ta stilling til. Det er tilsvarende vondt å se hvordan tårene triller fra den lille jentas uttrykksfulle øyne når hun snakker om hvordan hun blir mottatt av de voksne på skolen. For selv om hun heldigvis har en forståelsesfull familie, er situasjonen en annen på andre arenaer. Det er fortvilende og provoserende å se hvordan foreldrene må kjempe for at datteren skal bli akseptert for den hun er, ikke minst blant voksne som burde visst bedre. Til sammenligning blir hun fort akseptert som jente av vennene sine.

Filmen består heldigvis ikke bare av intervjuer og samtaler, det er også gjort mye plass til scener fra hverdagen. Kameraet er flue på veggen når Sasha legger seg om kvelden, når hun velger klær til første skoledag, på stranden, i bursdagsselskap, på ballett-øvelser og i fri lek i familiens hage. Det er nærliggende å tro at filmteamet har brukt mye tid sammen med familien, for scenene framstår som naturlige og realistiske. De fleste foreldre vil nok finne mye å kjenne seg igjen i. Og kanskje vil man også få røsket litt opp i sine egne fordommer, bevisste eller ubevisste.