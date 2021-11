Hvem vil jeg være?

Jon Olav Sandal er tidligere kjent som bare Jon Olav. Nå er han tilbake som Ola Village.

På sitt beste er han uanstrengt leken og varmende for sjelen.

Stella Marie Brevik Journalist

Ola Village: «Famous» (Lydheim)

«Hei Erna!» sa Jon Olav og ble P3s Urørt i 2018. «Famous» er hans debut-ep på engelsk og som Ola Village.

«Famous» er variert: Angst og lykke. Ballader og sommerslig low-fi. Låter som vekker noe og klisjeer som irriterer. Lydbildet er i kategorien pop med hint av indie, funk og en dose med soverommets sjarm.

Tittelsporet er en kort påminnelse til lytterne om at verden er kynisk og at alle er i samme båt. «A OK» er en glad liten åpenbaring i Still Woozy-stil. «Keep it alive» er en belærende feel-good låt, nedstrippet og håpefull.

På «Love to cry» har en mann problemer med følelser og lar dette gå ut over kommunikasjonen med partneren – en ballade à la Bruno Mars i 2010.

«Be crazy» er en forelskelse som fenger, men høydepunktet kommer mot slutten: «Plastic crown» kunne vært soundtracket til en pandemi-fri sommer på en gressplen. Mikael Paskalev-fan? Kos deg.

Her viser «Ola» seg fra sin beste side og gir Harry Styles konkurranse om sommer-romantikken.

Beste spor: «Plastic crown».