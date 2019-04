Påskekrim: Tarald Aanos tre utvalgte

Utkantkrim fra Island

Yrsa Sigurdardottir er en virkelig ujevn krimforfatter, men årets «Galgen» er noe av det beste hun har levert. Her er hun litt for brutal etter min smak, men historien om mannen som blir funnet drept i islandsk villmark, har både en klar gåte og solid framdrift. Når persongalleriet atpåtil er kult, med en miks av barnevernhelter og politifolk, kan vi ikke forlange mer.

Og så noe helt nytt...

Liza Marklund har heller aldri begeistret meg, til tross for at både anmeldere og forlag kappes om å kalle henne krimdronning og den slags. Men «Perlefarmen» er annerledes: Journalistheltinnen fra Stockholm er borte vekk, i stedet gir Marklund oss jeg-personen Kiona, en uskolert, men lynkjapp jente fra en isolert atoll midt i Stillehavet. Uventede hendelser rykker henne opp fra perlefiskerlivet og sender henne verden rundt i jakt på skurker. Men krim? Ja, kanskje. Jeg registrerer at andre er forvirret. Men stol på meg: Dette noe av det beste Marklund har skrevet.

Britisk eleganse

Sarah Vaughan er et nytt navn for meg, og «Skandalen» er så britisk at det er en fryd. Folka er britisk upperclass, holdningene deres er nederste sort, aktor er jeg-person - men ikke den eneste stemmen vi får høre underveis. Men hva skjedde egentlig mellom politikeren og assistenten hans? Og finnes det virkelig en hemmelighet i studietiden til mannen som nå er statsministerens fortrolige? Dette er historien om en gentleman og en drittsekk.