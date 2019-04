Hockeyens førstekjempe kan bli visepresident

– Stavanger ble mitt Amerika. Det er mulighetens land.

Elisabeth Faret har akkurat forklart hvordan hun i 1992, til semesterstart i august, kom til Stavanger som 24-åring. Den gangen for å studere økonomi og ledelse ved Hotellhøgskolen på Ullandhaug, innlosjert i et hybelhus på Mariero.

Det var den vinteren det regnet hver dag tre måneder i strekk. Elisabeth, opprinnelig fra Vadsø, hadde aldri opplevd så mye regn.

Det bare pøste ned over Stavanger-byen.

Det nyttet til slutt ikke å sykle.

Det måtte bli buss opp til Ullandhaug den vinteren.

Og egentlig skulle hun flytte herfra også. Tilbake til Finnmark. Stavanger var bare for en periode, minnes hun.

Elisabeth lener seg fremover. Det blonde håret, det brede smilet og de kjappe kommentarene.

Det begynner å bli lenge siden Elisabeth Faret kom til Stavanger.

Gubben, ungene og hockeyen

I dag jobber hun som næringssjef i Rogaland fylkeskommune.

– Jeg har aldri vært i en stilling hvor spennet mellom oppdragene er større. En dag handler det om pelsdyrnæring, deretter olje, neste dag turisme så kan det være landbruk. Jeg tror ikke folk flest vet hvilken enorm kompetanse og erfaring som finnes blant de ansatte i fylket og kommunene våre. Jeg er så takknemlig for alt denne byen har tilbudt meg. Mulighetene, alle møtene, menneskene, oppdragene og tilliten som er vist meg.

Hun tar en pause. Kikker ut vinduet fra fylkeshuset.

– Jobben i fylket. Det var tidkrevende. Jeg savnet rett og slett hockeyen.

Tilbake til 90-tallet

Det var sensommeren 1994. Det var siste tur til Stavanger.

Elisabeth Faret skulle etter endt sommerjobb på Svalbard kun innom Stavanger for å pakke flyttelasset og dra nordover igjen. Til Tromsø for å studere.

Flyet landet på Sola. Elisabeth kom inn i avgangshallen.

Der sto han som fortsatt, godt over tjue år etter, er mannen hennes. Per Harald Faret.

– Da var det ikke mer å gjøre. Det ble oss.

Per Harald, også han hockeyinteressert og tidligere spiller, er den som ifølge Elisabeth legger til rette og lar henne få holde på. Han tar oppdragene på IKEA, hun kan ta en rundvask i huset. Mannen sier det gjør henne bare godt, litt bøy og tøy.

– Jeg er spesielt glad i vinter og setter pris på hyttelivet i Røldal. I tillegg til skiturer blir det for tiden gåturer med yngste barnebarnet vårt Ask som nå er ti måneder.

Ungene og hockeyen

Men for de fleste, i denne byen her, er det nok fra hockeyen de fleste kjenner henne og hennes familie best.

Sammen med mannen Per Harald Faret, har Elisabeth langt på vei skapt en egen allianse innen hockeyidretten i Stavanger.

Også for sønnene Vegard (21) og Tarald (20) har hockeyen formet fremtiden. Vegard studerer i USA og har mottatt Ishockey stipend/scholarship fra Lindenwood Belleville University i Illinois. Tarald er lærling og har vært spillende trener for U21- laget 1. divisjon.

Men det var ikke bare på langs benkeradene, på treningsfeltet, kamper og turneringer Elisabeth var pådriver. Hun påtok seg tidlig oppdrag som leder av Viking Hockey og i hockeykretsen i Rogaland, hun var lagleder, arrangør av turneringer, VM for damer, kretsmesterskap og norgesmesterskap U16. For å nevne noe.

Stavanger har mye å gå på

Elisabeth Faret kan fremsnakke hockeyens egenskaper så varmt at det gløder i kinnene. Ikke bare om det første, vaklende skrittet for nybegynnerne på isen, men like mye om hurtighet, taktikk, disiplin og utholdenhet. Samholdet, kraften, styrken og verdien idretten representerer.

Hun mener Stavanger har mye å gå på.

– Vi har vunnet i lotto i Stavanger. Det er ingen andre byer som har de anleggene og tilgang på muligheter som vi har her. Tenk på Stavanger Forum. Det ligger midt i byen. Anlegget rommer store muligheter for idrettsarrangement i alle årsklasser, håndball, tennis, fotball, turn så vel som hockey, ja alt: Her er umiddelbar nærhet til hoteller, Mosvannparken, Vågen, turistperler, Stavanger sentrum, busstraseer og alt det andre vi har å å vise frem. Og så blir anlegget stengt om sommeren. Det er helt uforståelig.

Elisabeth Faret har sammen med familien lagt bak seg utallige timer på treningsleirer og langturer til ishaller i Europa.

– Jeg husker Tsjekkia. Guttene trente i dagevis, men vi foreldre var gjester i byen. Vi bodde på hoteller, benyttet oss av restauranter, shopping og turistattraksjoner. Slik må vi tenke her i byen også. Forum-området er skreddersydd for slike opplegg.

Store ting på gang - igjen

Og nå, bare de siste par ukene og månedene, har det skjedd så mye. Hun skal skal snart over i ny stilling, igjen.

Denne gang som direktør for Studentskipnaden på Universitetet i Stavanger (SIS). SIS er en servicebedrift som skal legge forholdene til rette for at alle som studerer i Stavanger og Sandnes. SiS dekker velferdsbehovene ikke bare til UIS-studentene, men til sammen 13.000 studenter også ved Den sosialpedagogiske høgskolen Folkeuniversitet i Rogaland Kunstskolen i Rogaland, VID Stavanger (tidligere Misjonshøgskolen), Norges Informasjonsteknologiske Høgskole, avd. Stavanger og BI.

– Et ungt, kreativt, energisk og dynamisk miljø. Der det skjer noe hele tiden. Det passer til meg. Jeg ser virkelig frem til å komme i gang.

Idrettsforbundet

Og nå. Aller siste post på CVén: Innstilt av valgkomiteen som 1. visepresident i Idrettsstyret i Norges idrettsforbund (NIF). Valget vil foregå på Lillehammer 26. mai da NIF har sitt idrettsting.

– Jeg er ydmyk og veldig stolt. En god venn har sagt til meg at du må hoppe når du får muligheten. Og nå hopper jeg.

Igjen, vil mange si.

For går alt etter planen tar hele Stavangers hockey-Elisabeth plass i idrettsstyret.

Og hun tar hockeyen, kjærligheten for idretten, erfaringene og lidenskapen med seg.

– Den norske idrettsmodellen er helt unik. Men den er helt avhengig av innsatsen til ildsjeler. Hockeyen er mitt oppdrag i samfunnet. Mitt samfunnsansvar.

Men, legger hun til, det har ikke alltid vært bare, bare. Og det har ikke kommet av seg selv.

– Det å være jente i hockeyen i Stavanger, uten å ha spilt i GET-ligaen. Det var tøft.

Men, så ler hun. En trillende, lett, litt rå nordlending-latter:

– Det preller av som vann på gåsa.