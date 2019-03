Alan Walker ble Årets Spellemann, hederspris til D.D.E.

Spellemann-prisene ble delt ut på Chateu Neuf lørdag kveld. Årets Spellemann ble Alan Walker. Bergenseren fikk prisen av Astrid S., som fikk prisen i fjor.

– Wow. Nå ble jeg så sinnssykt nervøs. Jeg vil først og fremst si tusen takk. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få sagt alt jeg vil si på så kort tid, sa artisten da han mottok prisen.

Den norsk-britiske DJ-en og musikkprodusenten Alan Olav Walker startet sin musikkariere på gutterommet i Fana i Bergen. Siden han slapp den første låten på YouTube i 2012, har 21-åringen fått flere millioner visninger og turnert verden rundt. Det var låten «Faded» fra 2015 som førte til det store internasjonale gjennombruddet. Låten har blitt spilt av over 2,3 milliarder ganger på YouTube.

Ingen priser til Rogaland

I år var svært få artister fra Rogaland nominert. Stavanger Symfoniorkester var nominert til Spellemann-pris i kategorien «klassisk» for innspillingen av «Symphonic Dances», et verk som tar utgangspunkt i melodier og rytmer fra Norge, Sverige, Polen, Hellas, Kurdistan, Madagaskar, Eritrea, Kina, Afghanistan, Iran, Cuba og Venezuela. Internasjonale musikere bosatt i Stavanger ble invitert til å fremføre sanger og melodier fra hjemlandet sitt og det ble gjort lydopptak fra disse kveldene. Orkesteret engasjerte komponisten Gisle Kverndokk til å lage et symfonisk verk som tok utgangspunkt i disse tonene fra hele verden.

Kategorien ble imidlertid vunnet av Tora Augestad & Oslo-Filharmonien for albumet «Portraying Passion». I samme klasse var Christian Ihle Hadland, som også er kjent som leder av kammermusikkfestivalen i Stavanger, nominert for utgivelsen «Christian Ihle Hadland plays Domenico Scarlatti». Det ble ingen pris på Hadland, men han spilte fra det nominerte albumet sitt på tv-sendingen. Scarlatti-stykket gikk over i Ina Wroldsens «Stronger», med Hadland som pianist.

Heder til D.D.E.

Årets hederspris gikk til D.D.E. Prisen ble delt ut av kulturminister Trine Skei Grande etter en introduksjon der kor over hele landet sang «Vinsjan på kaia». Vokalist Bjarne Brøndbo brukte takketalen til å takke Frode Viken, bandets låtskriver, som døde i fjor.

Hagen, Fredrik / NTB scanpix

– Vi hadde ikke stått her i dag om det ikke var for låtene og tekstene vi har fått lov til å spille gjennom de 27 årene vi har vært i norsk musikk. Alle låtene og brorparten av tekstene er skrevet av Frode Viken. Det er spesielt å stå her på den dagen Frode ville fylt 64 år, sa en rørt Bjarne Brøndbo fra scenen etter å ha mottatt prisen.

Årets hederspris kåres på fritt grunnlag av en spesialjury. D.D.E. har aldri vært nominert til en Spellemannspris. I 1997 mottok de imidlertid den gjeve prisen for Årets spellemann, som også tildeles av en spesialjury.

Emilie Nicolas og hennes album «Tranquille Emile» finn tre priser: Årets Album, Årets Popartist og Årets Produsent (Aksel Carlson).

Her er alle vinnerne: