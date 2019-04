1 2 3 4 5 6

Jimbo Mathus: «Incinerator» (Big Legal Mess/Border)

Når Jimbo Mathus synger «Never know till it’s gone», er det med erfaringens røst. I 1993 giftet han seg med Katharine Whalen, og samme år dannet paret swingjazz-bandet Squrriel Nut Zipper i North Carolina.

I 2000 gikk bandet i oppløsning etter å ha blitt saksøkt av to eksmedlemmer, og tre år senere var Mathus blakk, skilt og tilbake i Mississippi. Alt var smuldret bort.

Men han begynte å spille med Buddy Guy, drev et studio, startet en solokarriere og nye band, giftet på seg nytt og gjenforente Squrriel Nut Zipper. Nå får vi håpe han holder fast ved dette, for det nye soloalbumet er en herlig reise gjennom Sørstatene med country, gospel, blues og soul.

Han åpner med skranglete «You are like a song», tar en tur «South of Laredo», drar ut i sumpen etter «Alligator fish» og legger ut på veien med Lilly Hiatt i «Sunken road». Til slutt får vi duvende bedehuscountry i «Give me the roses».

Andrew Bird, Kevin Russell fra The Gourds og folk fra Drive-By Truckers er med i følget. En flott plate og en deilig gumbo.

Beste spor: «You are like a song», «South of Laredo», «Jack told the Devil», «Sunken road».