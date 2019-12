Kjærlighetens kjøtere

1 2 3 4 5 6

Therese Tungen: Kjærleik og det som liknar. 334 sider. Aschehoug.

I den kritikerroste debuten, «Ein gong var dei ulvar» (2017), viste Therese Tungen (f. 1977) et sikkert grep om sjanger og virkemidler. I «Kjærleik og det som liknar», som tematisk er mer konsistent enn debuten, er håndverket ytterligere foredlet.

Her utforskes kjente litterære tema, særlig kjærlighetens destruktive kraft og det Hoem i «Kjærleikens fergereiser» (1974) betegnet som «det forkrøpla inni folk, den bakvende logikken som styrer kjenslene deira».

I åpningsnovellen «Elskaren» tenker Magni tilbake på da hun som 19-årig student hadde en elsker på 34, og Tungen får fint fram ubalansen og ulikevekten i romansen, som jo også gir intertekstuelle assosiasjoner til Duras. I «Sakna jente» drar Jon og June til Grand Canyon, som med sine juv og stup og skrenter utgjør en truende ramme omkring det som er ment å skulle friske opp stemningen i et forhold som har gått i stå.

I «Ikkje ver for trist» sliter Astrid, som nylig har vært gjennom en spontanabort, med sorg, savn og sjalusi i samboerens fravær. Når hun til slutt bare kjenner seg vel i en bjørnedrakt, skjønner vi at det er en galskap i emning som kan minne om ensomheten og engstelsen som Susie the Bear i Nastassja Kinskis skikkelse gestalter i «Hotel New Hampshire».

I «Dottera» er mor, datter og datterdatter på sydentur. Forholdet mellom generasjonene er nokså anstrengt, viser det seg, etter som familierelasjonene nøstes opp og uavklarte følelser kommer til overflaten.

Og i «Det regna i Amsterdam» får Erik utenfor Østbanehallen øye på en gammel kjæreste som i sin tid «kom inn i livet hans med sin enkle stil og flate sko og fekk alt til å verke så lett». Det er en historie om hvordan den store kjærligheten brått tok slutt i Paris fordi hun ville ha barn og han ikke.

De gjør inntrykk, disse novellene, som alle er språklig korthugde og presise, inneholder et element av fare og følger den samme fortellertekniske struktur, og der Hamlet og Yoricks skalle, Horkheimer og Adorno, Sklovskij og «verfremdungseffekt», Edward Norton i «25th Hour» og andre referanser til film og litteratur er med på å underbygge stemning og tematikk.

Litt smårusk hist og her, som f.eks. at Åke Svensson blir til Åke Mattson to sider senere, får vi bære over med, for Therese Tungen har igjen levert en godt gjennomført novellesamling som engasjerer og berører.