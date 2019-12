Kjæresten til Ari Behn sørger over hans bortgang

Ebba Rysst Heilmann, som var Ari Behns kjæreste, skriver på Instagram at hun er evig takknemlig for at hun fikk være så nær ham.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ebba Rysst Heilmann har lagt ut dette bildet av seg selv og Ari Behn på Instagram. Foto: PRIVAT/INSTAGRAM

NTB

– Du skjøreste, vakreste, sterkeste, komplekse menneske. Jeg er alltid hos deg, min elskede Ari min. Og jeg vet du er sammen med meg resten av livet og passer og heier på meg til vi ses igjen. Jeg vet du tok vare på meg til siste slutt, skriver hun i det åpne Instagram-innlegget.

– Jeg er evig takknemlig for at jeg fikk være så nær deg, skriver Heilmann.

Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag.

NTB har fått tillatelse til å gjengi teksten Heilmann har skrevet.

Publisert: Publisert 29. desember 2019 13:03