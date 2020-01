#metoo-skandale fra virkeligheten

«Bombshell» forteller en forstyrrende og provoserende historie om hvordan toppsjefen i Fox News kunne trakassere kvinner uforstyrret i årevis.

Charlize Theron, Nicole Kidman og Margot Robbie spiller sentrale roller i filmen om Fox-sjefens fall. Foto: Hilary B Gayle

Kine Hult Journalist

Bombshell

Skuespillere: Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow. Regi: Jay Roach. USA. Lengde: 1 t. 48 min. Aldersgrense: 9 år.

Hva er det som gjør at rike, vellykkede og innflytelsesrike menn gang på gang setter alt på spill ved å ta seg til rette overfor unge kvinner? Regissør Jay Roach svarer på sett og vis på dette i «Bombshell». Og svaret er: Fordi de er overbevist om at de kommer unna med det.

Det trodde nok sikkert også Fox News-direktøren Roger Ailes. I «Bombshell» avdekkes det gradvis hvordan Ailes (John Lithgow) utnyttet en rekke kvinner i organisasjonen, og hvordan deres grad av medgjørlighet avgjorde karrieremulighetene deres videre.

Saken begynte å rulle i 2016, da programlederen Gretchen Carlson (Nicole Kidman) saksøkte Ailes etter å ha blitt oppsagt fra jobben. Etter hvert sto flere kvinner fram, men det var ikke noe som skjedde sånn helt av seg selv. I denne fortellingen er det nemlig en tett sammenheng mellom det å gjøre karriere og å finne seg i urett.

Roach balanserer dette fint, og tegner ingen klare heltebilder av kvinnene som varslet. I stedet viser han hva slags indre og ytre press de var utsatt for, både før og under varslingssaken. Det førte blant annet til at noen lenge satt på gjerdet og lot andre ta støyten, men med det bildet som tegnes av makthierarkiet i denne bedriften, er det ikke så vanskelig å forstå.

Disse nyansene gjør filmen troverdig og usentimental. Samtidig blir det litt rotete og til dels stillestående, spesielt i filmens siste del. Det er mulig at filmen hadde stått seg på å zoome mer inn på et par sentrale aktører i stedet for å introdusere stadig nye. Nå er det så mange forskjellige personer vi skal forholde oss til, at filmen noen ganger mister emosjonell kraft, og i stedet framstår som en litt for omfattende oppramsing.

