Mer om livet og dype ting og sånt

BOK: Enda en frustrert fyr som ikke liker den han er. Filosofi har ødelagt mange liv.

Kjetil Nordengen. Foto: Anna-Julia Granberg, Blunderbuss

Steinar Brandslet

Kjetil Nordengen. Kaptein på egen skute. Roman. 287 sider. Cappelen Damm.

Jeg husker den første gangen jeg så ei søt jente i miniskjørt og bare tenkte at «det må jaggu være kaldt». Det var det første tegnet på at middelalderen og døden nærmet seg. Alle skal vi dø.

Når en del folk er ferdige med å bygge tomme karrierer, får de en trang til å realisere seg sjøl. Det kan være temmelig vondt å se på. Da gjør de ting som er pinlige og irrelevante for oss som opplevde at en graviditetstest fikk ei blå stripe, og at tida og pengene våre brått gikk til bleier og Barbie istedenfor pils og party. De beste utbryterne gjør oss også misunnelige innimellom.

Andor Leine er visst en sånn urealisert en som lurer på livet og dype ting og sånt. Ungkaren nærmer seg 40 og jobber i den moralsk tvilsomme kommunikasjonsbransjen med å dekke over ledelsens pengesløseri for medlemmene av en bransjeforening.

Kjetil Nordengen har ei observant penn som kan vekke ekte følelser, mest flauhet.

Han tjener friskt, er nær gjeldfri, men er det nå egentlig dette han vil? Er han ikke egentlig en slags skrivende kunstner som forfatterbroren? Har han ikke havnet der han er fordi han har fulgt andre folk istedenfor sine egne drømmer? Å herre mann. Enda en sånn en.

Andor møter en gjeng med hipstere, og får innpass av grunner jeg ikke vil fortelle. Han støter også på den mye yngre Mina, som er frilansfotograf, og som kanskje liker ham. Det gjør ikke jeg.

Noen gjør rett den dagen de sier opp jobben for å gjøre noe annet. Men de fleste av oss er ikke kunstnere eller helter som kan utføre gloriøse dåder om vi bare bryter opp fra det gamle livet. Hva og hvem er Andor?

Kjetil Nordengen har ei observant penn som kan vekke ekte følelser, mest flauhet. Forfatteren tegner folk og miljøer som lever, selv om noen av figurene er litt karikerte. Jeg håper virkelig at Nordengen har flere bøker i seg. Men at også han neste gang skriver om noe annet.

For du skal ha en temmelig god grunn om du skal begå enda ei bok om et puslete mannemenneske som er lei av å ha penger til strømregningen og heller vil diskutere Nietzsche og Fight Club med selvoppskrytende middelmådigheter på puben.