Solgte flere billetter enn ventet

Arrangørene av Kammermusikkfestivalen er overrasket over hvor bra det gikk.

Kunstnerisk leder Christian Ihle Hadland og festivalsjef Katrine Lilleland kan se tilbake på en vellykket festivaluke. Foto: Pål Christensen

– Det har gått over all forventning. Jeg var utrolig stolt da vi klarte å gjennomføre åpningskonserten forrige tirsdag, nå er jeg om mulig enda gladere og mer stolt, sier festivalsjef Katrine Lilleland.

Slik oppsummerer hun årets festival:

Nesten alle konserter ble utsolgt. Publikumstallet ble 2340, som er flere enn det som var forventet i det korona-reviderte budsjettet. I 2019 var publikumstallet 5500. – Smittevernrestriksjonene gjorde at vi måtte mer enn halvere antall plasser. Tidligere år har folk sittet som sild i tønne, i år var det krav om enmeters avstand og maks antall plasser. Men jeg tror at alle som ville på festivalen, fikk med seg noe.

Festivalen går i økonomisk balanse, kanskje litt i minus. Festivalen har en liten buffer som kan takle eventuelt underskudd. Det blir trolig ikke nødvendig å søke om økonomisk kompensasjon. – Jeg er glad om korona-støtten kan brukes på andre kulturaktører. Det er andre som ikke får arrangere noe og trenger støtten mer enn oss.

Det er ikke meldt om smitteutbrudd i forbindelse med noen konserter.

Lilleland puster lettet ut. Hun mener festivalen ble arrangert på rett tidspunkt.

– Jeg er glad vi er ferdige nå. De økende smittetallene som kom fredag og lørdag, merket vi på billettsalget. Det var noen ledige plasser på konsertene lørdag og søndag. Vi blir jo alle litt redde når smitten øker, og jeg tror langt færre ville ha gått om festivalen var denne uka, sier Lilleland.

Hun har ikke fått melding om noe smitte i forbindelse med konsertene. Skulle det skje, har arrangørene planene klare.

– Vi vet nøyaktig hvem som satt hvor i salen, slik at folk vil bli varslet dersom det i ettertid skulle dukke opp noe. Jeg kan ikke slappe helt av før om 14 dager, sier hun.

Hun er trygg på at festivalen ble gjennomført på en smitteforsvarlig måte, både for publikum, musikere og crew.

– Vi hadde litervis med Antibac. Alt av benker og håndtak ble desinfisert før konsertene og mange frivillige passet hele tiden på at avstander ble holdt, sier Lilleland.

– Hvordan klarte dere å få økonomien til å gå i hop med halvert publikumstall?

– Da vi laget budsjettet i juni, tok vi bort noen utgifter. Blant annet var det ingen tilreisende musikere utenfor Norden og dermed sparte vi noe på reiseutgifter. Dessuten fikk vi, takk og lov, beholde den offentlige festivalstøtten. Men det skulle kanskje bare mangle, vi leverte langt på vei i tråd med planene da støtten ble gitt, påpeker hun.

Hun er utrolig glad for at festivalen ble gjennomført. For mange musikere var dette første opptreden etter at koronautbruddet.

– Tre ganger under konserten i St. Petri sa Susanna Wallumrød at hun var så takknemlig for at hun endelig fikk spille igjen. Vi synes også det er utrolig kjekt at denne festivalen kan bidra til kulturøkonomien, med oppdrag til underleverandørene som lyd, lys og design, sier Katrine Lilleland.