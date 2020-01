Billie Eilish med storeslem under Grammy-utdelingen

Billie Eilish ble den store vinneren i søndagens Grammy-utdeling, og stakk av med de fire mest prestisjefylte prisene.

Billie Eilish tar imot prisen for beste låtinnspilling for «Bad Guy» under søndagens Grammy-utdeling i Los Angeles. 18-åringen vant de fire mest prestisjetunge prisene. Foto: Foto: Matt Sayles / Invision / AP / NTB scanpix

NTB-AFP-TT

Lizzo var på forhånd nominert i flest kategorier, og endte med tre Grammy-priser. Foto: Foto: Matt Sayles / Invision / AP / NTB scanpix

Billie Eilish og broren Finneas O'Connell klemmer etter å ha tatt imot prisen for årets låt. Foto: Foto: Matt Sayles / Invision / AP / NTB scanpix

18-åringen vant årets låt og årets låtinnspilling for megahiten «Bad Guy», i tillegg til beste nykommer og årets album for «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

Hun er den yngste noensinne som vinner de fire store kategoriene.

– Hovedsakelig tenker jeg at fansen fortjener alt. Jeg føler at de ikke har fått nok oppmerksomhet i kveld, for uten dem hadde ingen av oss vært her i det hele tatt, sa Eilish etter å ha tatt imot sin fjerde pris.

Slo Lizzo og Lil Nas X

Lizzo ledet før utdelingen an i antall nominasjoner med åtte. Hun endte opp med å vinne i tre kategorier.

Hun ble tett fulgt av Billie Eilish og Lil Nas X, som hadde seks hver. De tre var alle nominert for første gang. Lil Nas X vant beste musikkvideo og beste popframføring for gruppe, for «Old Town Road» med Billy Ray Cyrus.

Bryant-dødsfall

Noen få timer før superstjernene inntok Staples Center i Los Angeles, styrtet et helikopter med basketlegenden Kobe Bryant, som tilbrakte hele sin karriere i Los Angeles Lakers, om bord i byen.

Vertinne Alicia Keys satte stemningen tidlig:

– Vi føler alle sammen på en utrolig tristhet nå. Tidligere i dag mistet Los Angeles, USA og hele verden en helt. Og vi står her med knust hjerte i huset som Kobe Bryant bokstavelig talt har bygget, sa Keys, med henvisning til at Staples Center er Lakers' hjemmearena.

Lil Nas X framførte «Old Town Road» ved siden av en Bryant-trøye.

Publisert: Publisert 27. januar 2020 06:09

