Green Day: Verden brenner, så la oss danse

De har holdt seg nær toppen i tre årtier og starter det fjerde lovende.

Green Day er fra venstre Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt og Tré Cool. Foto: Pamela Littky

Green Day: «Father of all ...» (Reprise/Warner)

Det 13. albumet til Green Day kommer med et ferdig sensurert navn. En regnbue-spyende enhjørning dekker halvveis det siste ordet, slik at tidligere varslede «Father of all motherfuckers» er blitt til «Father of all...».

Et kompromiss med plateselskapet eller et PR-stunt? Billie Joe Armstrong slipper seg uansett løs i presseskrivet: Rock has lost its balls. We're gonna teabag all these mother fuckers.

Fakta Green Day Bakgrunn: Dannet i east Bay i California, først under navnet Sweet Children. Utgivelser: «39/Smooth» (1990), «Kerplunk», (1991), «Dookie» (1994), «Insomniac» (1995), «Nimrod» (1997), «Warning» (2000), «American idiot» (2004), «21st century breakdown» (2009), «¡Uno!» (2012), «¡Dos!» (2012), «¡Tré!» (2012), «Revolution radio» (2016).

Han sender bandet i en ny retning ved å blande inn soul, glam og hymner. Det skal være skittent og rotete og like relevant som unge hip hop-ere. The baddest rock band on the planet that gives a shit.

Det handler om å overleve i kaoset. Eller som Armstrong synger på første spor, det dansbare tittelkuttet «Father of all...»:

I got paranoia, baby

And it's so hysterical

Crackin' up under the pressure

Looking for a miracle

Pønkerne flørter altså med andre stilarter. Her er det hardrocken som kommer nærmest, ikke minst i innledningen der Armstrong forsøker seg på falsetten. Flott kutt.

«Fire, ready, aim» ble sluppet ved åpningen av den amerikanske hockeysesongen i oktober, og det var kanskje linjen knock your teeth out to the ground som fikk NHL til å omfavne den. Eller fordi det er en låt som passer for iskrigere.

Fra videoen til tittelkuttet «Father of all...». Foto: Youtube

Tredje sang og tredje singel: Tittelen på «Oh yeah!» er lånt fra refrenget på Gary Glitter-låten «Do you wanna touch me» fra 1973, og i refrenget samples Joan Jett-versjonen av samme sang.

Green Day tar steget inn i glamrocken, men fordi Glitter i november begynte soningen av en dom på 16 år for overgrep mot mindreårige og at han har flere liknende dommer fra før, gir de inntekten av sangen til organisasjoner som jobber med dette.

Hvorfor de i det hele trengte bruke sangen, er en annen sak. Men ja, det er tøft, og Joan Jett er alltid velkommen.

«Meet me on the roof» er Motown på speed, en livsbejaende låt om å slippe taket. Igjen en vellykket sang.

Det suverene refrenget på «I was a teenage teenager» er det mest allsangvennlige på en allsangvennlig plate. My life's a mess and school is just for suckers, synger evigunge Armstrong, snart 48.

«Stab you in the heart» er lyden av urrockens pønkere, folk som Jerry Lee Lewis og Little Richard. Vil du ha politikk, kan du tilegne sangen den offentlige personen du liker minst. Det funker sikkert med en eks-kjæreste også: I wanna stab you in the heart, right in the bloody, bloody heart. For heaven's sake, you're just a fake and you know it ain't right.

Fin koring, som på flere andre låter.

«Sugar youth» har et refreng a la Ramones, mens tempoet senkes i «Junkies on a high», depressivt om å la verden brenne. Rock 'n' roll tragedy, I think the next one could be me.

«Take the money and crawl» føyer seg inn i rekken av å gi eff. To minutter skurrende pønk med linjer som it's just my luck, but I don't give a fuck.

De avslutter med stilige «Graffitia». Trommene til Tré Cool leder an, og sangen er skrudd sammen for å tenne flammen i 50.000 konserthjerter. Refrenget er enkelt: Are we the last forgotten? Are we the long lost love?

Armstrong synger om life during war time. Kompet er tett med gitar, trommer og bassen til Mike Dirnt.

Dette er samme gjeng som erobret verden i 1994 med en sang om panikkangsten til Armstrong, «Basket case». Samme trio som ti år senere skrev en ny nasjonalsang, «American idiot». Samme som i 2016 igjen herjet hitlistene med albumet «Revolution radio».

Med så vidt over 26 minutter er dette det korteste albumet Green Day har lagd, og det er største minuset her. Platen blåser av gårde på uno, dos, tré, som de sa det for åtte år siden.

Beste spor: «Father of all...», «Oh yeah!», «I was a teenage teenager», «Graffitia».

Publisert: Publisert: 8. februar 2020 11:16

