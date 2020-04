Låtskriver av den gode, gamle skolen

Hun er født et halvt århundre for sent, men tilstrekkelig tidløs.

Nicole Atkins er framme ved album nummer fem. Foto: Barbara FG

Nicole Atkins: «Italian ice» (Single Lock/Border)

Sangene til 41 år gamle Nicole Atkins fra Neptune i New Jersey kunne kommet ut av Brill-bygningen i New York, der låtskrivere produserte pop på løpende bånd på 50- og 60-tallet. Atkins lager låter som kunne havnet på listene den gang, men som nå er fremmede fugler der.

«Captain» er uansett en flott sang med Britt Daniel fra Spoon, og på like fine «Never going home again» finner vi Seth Avett, Erin Rae og John Paul White. Hun åpner sterkt med «Am gold», en soulpreget poplåt av den gamle skolen, og holder koken helt til mektige «In the splinters» ebber ut drøyt 40 minutter senere.

Stemmen kan ikke måle seg med de største, men hun scorer høyt på sjarmen. Det skader ikke at folk fra The Bad Seeds og The Dap-Kings er med, pluss selveste Spooner Oldham og David Hood fra Muscle Shoals Rhythm Section.

Atkins er et ekko av annen æra for pop, men noen av oss setter pris på akkurat det.

NB: Albumet skulle vært ute 17. april, men er nå utsatt til 29. mai. Singlene «Domino» og «Captain» ligger på Spotify.

Beste spor: «Captain», «Never going home again», «These old roses», «In the splinters».