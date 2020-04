Velspilt drama om underslag

Hvorfor var det ingen som reagerte da millionene rant ut av skolen og inn i lommene til ledelsen? Dette spørsmålet utforskes i den tankevekkende filmen «Bad education».

En skikkelig skandale rammer et ellers normalt kollegium i «Bad education».

Bad education

Amerikansk dramafilm fra 2019. Regi: Cory Finley. Skuespillere: Hugh Jackman, Allison Janney, Ray Romano, Geraldine Viswanathan. Tilgjengelig på HBO Nordic fra 25. april.

Det er noe veldig nedpå og ustriglet over dramafilmen «Bad education». Hugh Jackman spiller hovedrollen som den vellykkede, engasjerte skolesjefen Frank Tassone. Han er en visjonær som har lyktes med å heve anseelsen til distriktets offentlige skoler betraktelig, og er godt likt i det lille lokalsamfunnet Roslyn i New York. Men som kjent kan skinnet bedra, og det gjør det på både den ene og den andre måten her.

Filmen er basert på høyst reelle hendelser, og endte med at virkelighetens Tassone ble arrestert og dømt for underslag i 2004. Manuset er, interessant nok, skrevet av en av de daværende elevene, Mike Makowsky, som også har vært med på produsentsiden. Om filmen av den grunn gir et ekstra realistisk bilde av skolemiljøet, er det vanskelig å si noe om, men det er noe veldig upolert over estetikken. Dette bidrar til å skape et nøkternt bilde av menneskene det handler om. Vi kommer tett på dem, og det blir ofte ubehagelig å se på når ting begynner å rakne for de involverte.

Gladsaken som eksploderte

Helten i historien er den unge skoleavis-journalisten Rachel (Geraldine Viswanathan), som blir sendt opp til skolesjefens kontor for å lage en gladsak om et nært forestående utsmykningsprosjekt. Hun får med seg et godt råd på tilbakeveien, for Tassone forteller henne at de beste journalistene også klarer å finne gode storyer i denne typen pliktløp.

Rachel tar rådet til seg, og det er skolesjefens store tabbe i denne historien. For Rachel begynner å grave. Hun blir mistenksom når skolesjefens nærmeste underordnede reagerer med aggresjon på de vanskelige spørsmålene hennes. Snart er hun i gang med å avdekke en historie som er noe helt annet enn gladsaken hun ble sendt ut for å lage.

Hverdagslige skurker

Sammenlignet med hvordan en del andre har beriket seg gjennom underslag og innsidehandel, er det ikke de helt store beløpene det er snakk om her, selv om vi er i million-kategoriene. Men kanskje er det nettopp det som gjør at denne filmen treffer så godt. Den handler ikke om finansakrobater som lever luksusliv de færreste av oss vil komme i nærheten av. I stedet utforsker den hvordan tilsynelatende vanlige folk med vanlige jobber lar seg lokke ut på glattisen fordi de opplever at de kan komme unna med det. Og jo lenger utpå de kommer, jo mer fanget blir de av sin egen griskhet, og jo mer kreative blir løgnene de forteller seg selv for å rettferdiggjøre det hele.

Regissør Cory Finley faller aldri for fristelsen til å overdramatisere, men satser i stedet på en ganske realistisk og hverdagslig stil, som for å understreke at dette handler om vanlige folk med vanlige jobber. Det kan virke noe ufokusert i den første delen av filmen, men brikkene faller på plass etter hvert. Det kunne fort blitt litt vel byråkratisk og interkommunalt, men glimrende skuespillerprestasjoner fra blant andre Hugh Jackman og Allison Janney gjør opp for manglene på dramatiske høydepunkt og store overraskelser. I stedet sitter man igjen med litt av hvert å tenke på, og da spesielt spørsmålet om hvorfor ingen reagerte på at byråkrater med moderate lønninger levde et liv i luksus.