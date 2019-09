Gamlå på eldresenteret

1 2 3 4 5 6

Espen Haavardsholm: Fra nå av kan alt skje. Roman. 254 sider. Oktober.

Da begrepet «virkelighetslitteratur» slo over bøkene, blei det vanskeligere å lese en roman som den romanen den ga seg ut for å være. I stedet for å spørre seg om dette var ei «god» bok, blei oppmerksomheten rettet mot forfatterens person, slik at leseren vær så god fikk spørre seg: «hvor mye av dette er forfatterens eget liv, er romanpersonene familiemedlemmer, partnere før og nå, hvem blir hengt ut denne gangen?» Slik blei grenselandet mellom fakta og fiksjon en episk hengemyr.

Men det var ikke noe nymotens nytt at forfattere hentet stoff hos seg selv, sine erfaringer, sin samtid, sin lesning og kunnskap, sine drømmer og fantasier – hvor ellers, hvis de skal skrive bøkene sine selv? Det eneste som burde interessere en leser, er om forfatteren makter å forme stoffet sitt, om aldri så privat, til diktekunst, til «skjønn litteratur».

I sitt snart 40 bind digre forfatterskap er Espen Haavardsholm (1945, debut 1966) en av dem som – med vekslende litterært resultat - vender tilbake til egen og familiemedlemmers historie i bøkene sine. Det gjør han også i høstens «Fra nå av kan alt skje», der den ene av de to hovedpersonene tydeligvis er forfatterens da 84-årige mor, den andre fortelleren selv. De har fortsatt mye uoppgjort seg imellom.

På tross av sin høye alder og skrøpelige kropp er den gamle damen en formidabel skikkelse der hun med utgangspunkt i leiligheten sin på eldresenteret kjører omkring i batteridrevet stol og strør sine kommentarer til beboere og nabolag, som respektfullt tar til seg det den gamle legen sier. Eller hun sitter i telefonen med sin sønn og sukrer de fastlåste kranglene deres med kjærlige ord. Alt sammen skjer på den gamle damens minneteppe av dagbøker, brev og fotografier, ikke ganske kompatibelt med sønnens, og teksten pepres av et navnedroppende kjendisgalleri av faktiske personer fra eget og offentlighetens liv.

Men som roman tar det ikke av; til det mangler dette potpurriet av minnebiter og krangel episk kraft og språklig spenst. Her er også en forkjærlighet for knudret ordstilling med liten stilistisk begrunnelse, slik: «Ekkelt kjennes det.» (66) «Ivrig vinket de henne bort til seg.» (78) «Synlig gravid er hun i ferd med å bli» (168) osv. osv.