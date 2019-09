«Downton Abbey»-filmen kan få oppfølger

Det er trolig ikke siste gang vi møter og de andre beboerne på det store godset. Seriens og filmens opphavsmann Julian Fellowes lukker nemlig ikke døra helt for en fortsettelse. Han har flere ganger trodd at det var kroken på døra for godset, men har nå lært seg å aldri si aldri.

– Men alt avhenger jo av publikum, sier han til TT når «Downton Abbey»-ensemblet møter pressen foran verdenspremieren i London.

Serien kan skilte med tittelen «en av tidenes mest populære» og det har vært litt av trøkk på forhåndssalget av billetter til filmen – verden over.

– Vi håper på en fortsettelse. Jeg har ikke begynt på noe manus, men jeg har enkelte ideer som jeg tenker på. Fra start trodde jeg ikke det var en god idé med en film, jeg mente det ikke var nødvendig, men så ble jeg overtalt, medgir han.

Filmen utspiller seg noen år etter handlingen i seriens slutt. selveste Kong George V og Dronning Mary har tenkt å avlegge Downton Abbey en visitt – hvilket fører til stor ståhei blant både herskap og tjenere.

– Jeg søkte etter en historie som kunne involvere alle, sier Fellowes. Han tenkte både på brann og epidemi før han landet på at noe mye mer positivt, et rojalt besøk, var riktig motor for en film.

Under pressedagen i London snakker TT også med skuespillerne om hvordan de stiller seg til en eventuell fortsettelse. Jim Carter, som spiller butleren Carson, sier:

– Det ville vært interessant med en fortsettelse. Det er mange emner, som forandringer i samfunnet, hvordan England ble påvirket av depresjonen i USA – samt fascismens fremvekst i Europa, man kan utforske. Samt at eierne av disse store slottene og godsene måtte kjempe for sin videre eksistens.

Kinofilmen «Downton Abbey» får norsk premiere 13. september.