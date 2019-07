Matuken byr på mer enn bare mat: Her er konsertoversikten

Fra 24. til 27. juli blir Stavanger sentrum og Stavanger øst omgjort til et bevegelig kaos av forvirrede turister, (til tider fulle) rogalendinger og fulle mager. Lukten skifter for hver meter du går og matbodene strekker seg så langt øye kan se. Beltet strammer seg og sjelen gleder seg, men dagene kan også være utmattende. Så mye mat. Så mye drikke. Så mye folk. Da kan det være godt med et ikke-mat relatert avbrekk. Igjen: Gå på konsert.

Her er en oversikt over hvor du kan finne god musikk i virvaret av matfestivalene:

Gladmat-konsertene

Torsdag 25. juli:

Konsert Rune Ellertsen på torget. Ellertsen holder til i Bjerkheim og lager det han selv beskriver som fengende norsk pop.

Fredag 26. juli:

Hver dag klokken 14 kan du altså fjerne deg fra langbordet og ta turen bort til torget. Da skal bandet Valp underholde folket klokken 14.00. Valp består av Emilie Eie, Kristian Enkerud Lien, Vetle Aakre Laupsa og trommis Stian Eismann. De beskriver musikken sin som en blanding av alt fra pop, hipp hop, surf rock, reggae og melodiøs rap, med melankolske tekster på stavangerdialekt.

Lørdag 27. juli:

Konsert med Starpalace på torget. Gjett når? Klokken 14. så klart. Stavanger bandet lager indiepop og består av Ole Gaard Varhaug, Erlend Færevåg, Ingunn Bache, Espen Eidem og Espen Knutsen.

S.E. Fylkesnes

Den Spiselige Byfest

Stavanger Øst skuffer sjeldent på kultur. I tillegg til mye digg mat byr arrangørene på en liten minifestival inne i festivalen.

På uteserveringen ved Tou blir det DJs hver dag.

Fredag 26. juli:

Fra klokken 22.00 til 01.30 blir det Foajéblubb ved Tou (ja, du leste riktig: blubb). Tou beskriver Blubb som et uformelt svett klubbkonsept som byr opp til dans i Tous trangeste og mest intime lokaler. Uforutsigbart, men alltid dansbart.

NB: Dette arrangementet må du ha billetter til.

Lørdag 27. juli:

Hvis du gikk glipp av Valp på torget, spiller de også under byfesten 27. juli klokken 15.00. Konsertene skal egentlig være på gårdsplassen utenfor Tou, men hvis været blir veldig dårlig flyttes de inn i Maskinhallen. Etter Valp kan du på nytt oppleve Starpalace klokken 16.00, etterfulgt av Nylenda 17.00. Alle lokale godbiter med store sjangersprang. Jazz, indiepop og psykedelisk elektronika til folket!

I tillegg til disse arrangementene arrangerer flere av byens utesteder konserter under matuken.

Anja Førland

Vil fremme lokal musikk

For å plukke ut de riktige godbitene har Gladmaten fått hjelp av STAR Rogaland og deres daglige leder Marta Lyse.

– Det første er det tradisjon. Folk forventer at det blir konserter. For det andre er jo mat kultur, det samme er musikk, og det er underholdende. Derfor er det helt naturlig at vi velger å ha en konsert om dagen. Vi hadde lyst til å velge ut unge band, sier Maren Skjelde, daglig leder for Gladmaten.

Skjelde forteller videre at de ikke har planer om å utvide konsertprogrammet, ettersom de allerede har et tett matprogram på scenene.

Et prøveprosjekt

Hvis du faktisk leste forrige avsnitt, vil du se at programmene til de to matfestivalene har booket to av de samme bandene.

Espen Håland, musikkansvarlig ved Tou, ler lett.

– Ja, det er veldig tilfeldig. Vi har ikke hatt konserter før, og jeg fulgte ikke så godt med på Gladmat-bookingene. Jeg booket bare noen band som jeg ville ha med. Jeg tror det fungerer bra, det blir jo en annen vibe enn på Gladmat.

– Hvorfor ville du ha akkurat disse bandene?

– Fordi Valp og Starpalace er begge «up and coming» og to veldig gode band. Derfor ville vi sette dem på en scene. Nylenda har holdt på litt lenger og er både en personlig favoritt – og en toufavoritt. De passer godt inn, sier Håland.

Konsertene på Den Spiselige Byfest er et prøveprosjekt, men magefølelsen til Håland beskrives som god.