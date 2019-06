Sjarmbombe som vekker Beatles-feberen

Yesterday

Sjanger: Musikalsk dramakomedie. Nasjonalitet: Storbritannia 2019. Regi: Danny Boyle. Manus: Richard Curtis. Skuespillere: Himes Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon, Joel Fry, Sophia DiMartino m.fl. Lengde: 1 time 56 min. Aldersgrense: Tillatt for alle. Kinopremiere: 28. juni.

Sanger og låtskriver Jack drømmer om musikkarriere. Så tar det liksom aldri helt av på spillejobbene som gatemusikant og pubsanger. Men hans største (og eneste) fan, barndomsvenn og manager Ellie (Lily James), stiller opp som publikum uansett.

På merkelig vis roter Jack seg inn i et parallelt univers som ser akkurat ut som det gamle. Men The Beatles og deres musikk finnes ikke, verken i platesamlinger, folks bevissthet eller på Google. Å utgi de fjetrende låtene i Beatles-katalogen som sine egne, er bare for fristende for Jack. Og hvordan kan han egentlig bli avslørt?

Paranoia og samvittighet

Men når musikkarrieren flyr til himmels, dukker de klassiske rockestjerneproblemene med image, Beatles-feber og slesk manager opp. Og på toppen kommer Jacks tiltakende dårlige samvittighet når «alle» geniforklarer låtskriverevnene hans, og når superstjernen Eddie Sheeran innrømmer at Jack er en mye bedre låtskriver enn ham. Til og med forholdet til Ellie skranter.

Jonathan Prime

Manus fra romantisk komedie-mesteren Richard Curtis (Love Actually, Fire bryllup og en gravferd, Notting Hill), regissert av den allsidige Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionaire). Med den uimotståelig sjarmerende Lily James og frekk-morsomme Kate McKinnon i sentrale roller. Og en flom av nydelige og kompetent framførte Beatles-klassikere som lydspor til en morsom og tankevekkende idé. Hva er det å ikke like her?

Lite og ingenting, egentlig. «Yesterday» byr på to kostelige timer der følelsesregisteret får kjørt seg: latter, gåsehud, spenning, paranoia, sympati og antipati. Og litt irritasjon over noen tåpeligheter og glattheter i både manus og regi. Samtidig lykkes Beatles-premisset i å vekke flere interessante tanker rundt moralske og musikalske dilemmaer.

Fra såpe til storfilm

Godslig-England møter glatte-Hollywood på midten, og filmen er absolutt best når den er europeisk og nedpå. Selv om manuset tar flere uventede vendinger, er det noe litt Curtis-formelpreget over både humoren og persongalleriet.

Men karakterene er til å bli glad i. Og et nydelig rollebesatt og velspillende skuespillerensemble i både store og små roller, sørger for mange kostelige øyeblikk.

Jonathan Prime

Himesh Patel i hovedrollen er et relativt ukjent fjes internasjonalt, hittil mest kjent fra den britiske såpeserien «Eastenders». I sin første store filmrolle får han vist både komiske, sårbare og musikalske kvaliteter til troende.

Men selv om «Yesterday» er en fin-fin filmopplevelse, er den nok ikke noen ny Curtis-klassiker. For den er mer i slekt med «Mamma Mia!» enn med «Love, Actually».