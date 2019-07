Da Maradona tok knekken på Diego

Diego Maradona

Sjanger: Biografisk dokumentar. Nasjonalitet: Storbritannia 2019. Regi: Asif Kapadia. Lengde: 2 timer 9 min. Aldersgrense: 9 år. Kinopremiere: 5. juli.

1 2 3 4 5 6

Diego Armando Maradona. Født og oppvokst i Buenos Aires’ verste slum. Fra han var 15 år forsørget han hele storfamilien sin. Drømmen var en dag få spille fotball i den øverste divisjonen i Argentina, og å kunne kjøpe hus til foreldrene.

I løpet av et 80-tallet ble han i stedet verdens beste og dyreste fotballspiller. Forgudet av mange, men også forhatt. Vant det som kunne vinnes. Scoret tidenes flotteste mål og et av tidenes mest omdiskuterte i samme VM-kamp i 1986. Så kom det grusomme fallet: Kokain, prostituerte, mafiaforbindelser, skattesvik. Med mer. Maradona overlevde, men fikk et evig, frynsete image som passé skurkeklovn.

Maradona og Napoli

«Alle» som liker fotball vet jo dette. De som av en eller annen grunn har gått klar av Maradona-myten og ikke synes fotball er det viktigste i verden, vil likevel få en minneverdig kinoopplevelse av «Diego Maradona». For den belyser så mye mer: moderne heltedyrkelse, mediemakt. Og – ikke minst – den lutfattige mafiabyen Napolis oppblomstring etter kjøpet av én genial fotballspiller.

Asif Kapada har tidligere laget de prisbelønte dokumentarfilmene «Senna» om den avdøde Formel 1-legenden Ayrton Senna og «Amy» om musikeren Amy Winehouses korte og tragiske liv. «Diego Maradona» er den siste dokumentaren i trilogien om den problematiske cocktailen berømmelse, ego, genialt talent og destruktive personlighetstrekk.

Mens de to førstnevnte dokumentarene fulgte subjektene fra vugge til grav, er filmen om Maradona konsentrert rundt tiden på det italienske serie A-laget Napoli fra 1984 til 1991.

Da han ankom Napoli fra FC Barcelona i 1984, var det verdens hittil dyreste overgang. Han ble tatt imot som en frelser og helt. Laget var fattig og kjempet mot nedrykk, og ble sjikanert av storlagene i nord som ukultiverte og illeluktende. Klubben satset alt på ett kort med Maradona.

Både Maradona selv og de nærmeste rundt ham så på ham som to forskjellige individer: Maradona var den geniale fotballspilleren med et brautende image. Diego var den litt usikre gutten fra slummen som ikke likte for mye virak. Maradona var den de beundret. Diego den de elsket.

Det som skjer med Maradona de neste årene, var fotball-mirakuløst. Det som skjedde med Diego på grunn av Maradona, var tragisk.

Selmer Media

Sympati og empati

Med over 500 timer ikke tidligere vist filmmateriale til rådighet, har Kapada gjort et utsøkt utvalg, med en klar visjon av hva han vil formidle. Store deler av filmmaterialet har riktignok ikke god nok kvalitet for stort kinolerret. Men sammen med besnærende musikk og åpenhjertige intervjuer, gir de innblikk i et sammensatt menneske som måtte leve og ta sine valg under ekstreme forhold. Like interessant er det levende, parallelle portrettet Maradonas herskerrolle i mafiabefengte Napoli.

Vi kjenner ikke sorg for Diego Maradona på samme måten som for Ayrton Senna og Amy Winehouse. Maradona kom fra sin tragedie med livet i behold, og kunne fortsette videre ned i avgrunnen etter det store fallet. Men sympati og empati, det skal han få.