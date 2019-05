Sjarmerende skuespillere gir formel-komedie sjel

Long Shot

Sjanger: Komedie. Skuespillere: Seth Rogen, Charlize Theron, Alexander Skarsgård, Andy Serkis, O'Shea Jackson Jr., Randall Park. Regi: Jonathan Levine. Nasjonalitet: USA. Lengde: 2 t. 5 min. Aldersgrense: 12 år.

Ingen skal beskylde regissør Jonatahan Levine for å finne opp kruttet med «Long Shot». Det han imidlertid gjør, er å plassere kruttet på litt andre steder enn vi er vant til. Det gir filmen et forfriskende preg, selv om den i og for seg er forutsigbar nok.

Hovedpersonen er den rufsete, dyktige journalisten Fred, en mann med oppsiktsvekkende dårlig klessmak og betenkelige rus-vaner. Barnevakten hans da han var liten, Charlotte (Charlize Theron), er utenriksminister med president-ambisjoner. Hun er vakker, dyktig, engasjert og kalkulert. Når de ved en tilfeldighet møtes igjen i voksen alder, bestemmer hun seg for å ansette Fred som taleskriver, til sine nærmeste medarbeideres store fortvilelse.

Det skal godt gjøres å ikke gjette hva som skjer videre, men veien dit er krydret med rikelig med komiske situasjoner. Man kan muligens beskylde regissør Levine for å sette ting vel mye på spissen og presentere situasjoner som er i overkant usannsynlige, selv for en tøysete romantisk komedie. På den annen side vet vi jo en del om virkeligheten i Det hvite hus i dag, og den skal det som kjent litt til for å overgå.

Filmen benytter også anledningen til å si noe om hvordan kvinner måles og vurderes etter andre kriterier enn menn når de forsøker å nå den politiske toppen i USA. Dette vet vi jo egentlig, men det er greit at også lettbeint underholdning som dette kan minne oss om at kvinner blir oppfattet som hysteriske mens menn som oppfører seg på nøyaktig samme måte i samme situasjon blir omtalt som engasjerte. Heldigvis er både Theron og Rogen så overbevisende og sjarmerende i rollene sine at det aldri blir moraliserende og kleint. Og hvis vi skrur av kynismen, kan vi nesten tro på at de ville funnet hverandre i virkeligheten også.