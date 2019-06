Nå: Over 6000 på konsert i Stavanger sentrum

– Vi tenkte at det var en fin anledning til å ta med barna på festival. Dette blir deres første festival, sier Liss Gøril Anda-Ågotnes.

Familien Anda-Ågotnes har funnet seg en god plass nede på asfalten.

Sammen med over 6000 andre konsertgjengere, skal de søndag ettermiddag og kveld få med seg Obos-konserten utenfor Stavanger konserthus.

Vinden er kraftig, men regnet lar heldigvis vente på seg. Hilde Selvikvåg er første artist inn på scenen, hun gikk på scenen klokken 16.45. I løpet av kvelden skal en rekke artister inn på scenen:

Eva Weel Skram, The Cardigans, Hilde Selvikvåg, TØFL og The September When.

Få minutter før dørene åpnet til konsertområdet, var køen mellom 30 og 40 meter lang.

Fredrik Refvem

Fakta: Slik ser programmet ut: 16:00: Portene åpner 16:45: Hilde Selvikvåg 17:45: TØFL 18:45: Eva Weel Skram 20:00: The Cardigans 21:30: The September When 23:00: Slutt X

Fredrik Refvem

Går glipp av The September When

Liss Gøril ser mest frem til The Cardigans, mens Bjørn-Are Ågotnes vil gjerne se The September When. Men det går nok ikke.

– Han var på fotballkamp i går kveld, derfor må nok han hjem med ungene før den tid, sier Liss Gøril.

– En rettferdig ordning, legger Bjørn-Are til.

Barna, Juno Cathrine og Marius, gleder seg bare til å høre på all musikken.

Fredrik Refvem

– Beste Stavanger-band

Klokken 17.45 introduserer konferansier Tore Renberg Tøfl som det beste Stavanger-bandet akkurat nå (The September When spiller om noen timer). I det Tøfl startet sin konsert hadde publikummet økt i antallet. Regnet hadde også meldt sin ankomst, men det virker som om siddisene så det komme: Fargerike regnjakker over hele linja.

Pop-indien på Stavanger-dialekt faller i smak. Støvlene slår rytmen ned i asfalten og knærne bøyer seg i noe som kan minne om dans, men ingen slår seg helt løst.

Fredrik Refvem

Fredrik Refvem

750.000 til gode formål

Obos fyller 90 år i år og dette feirer boligbyggelaget med en turné med konserter i en rekke byer.

Billettinntektene går uavkortet til gode formål for barn og unge i Stavanger-regionen, opplyser Obos. Klokken 16.30 søndag ettermiddag var det solgt 6120 billetter, inkludert gjestelisten til konserten.

Hege Asplund, sponsorrådgiver i Obos, opplyser at konserten i Stavanger vil resulterer i 750.000 kroner som går til diverse gode formål og organisasjoner.