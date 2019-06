Over 6000 på konsert i Stavanger sentrum

– Vi tenkte at det var en fin anledning til å ta med barna på festival. Dette blir deres første festival, sier Liss Gøril Anda-Ågotnes.

Familien Anda-Ågotnes har funnet seg en god plass nede på asfalten.

Sammen med over 6000 andre konsertgjengere, skal de søndag ettermiddag og kveld få med seg Obos-konserten utenfor Stavanger konserthus.

Vinden er kraftig, men regnet lar heldigvis vente på seg. Hilde Selvikvåg er første artist inn på scenen, hun gikk på scenen klokken 16.45. I løpet av kvelden skal en rekke artister inn på scenen:

Eva Weel Skram, The Cardigans, Hilde Selvikvåg, TØFL og The September When.

Få minutter før dørene åpnet til konsertområdet, var køen mellom 30 og 40 meter lang.

Fakta: Slik ser programmet ut: 16:00: Portene åpner 16:45: Hilde Selvikvåg 17:45: TØFL 18:45: Eva Weel Skram 20:00: The Cardigans 21:30: The September When 23:00: Slutt X

Går glipp av The September When

Liss Gøril ser mest frem til The Cardigans, mens Bjørn-Are Ågotnes vil gjerne se The September When. Men det går nok ikke.

– Han var på fotballkamp i går kveld, derfor må nok han hjem med ungene før den tid, sier Liss Gøril.

– En rettferdig ordning, legger Bjørn-Are til.

Barna, Juno Cathrine og Marius, gleder seg bare til å høre på all musikken.

– Beste Stavanger-band

Klokken 17.45 introduserer konferansier Tore Renberg Tøfl som det beste Stavanger-bandet akkurat nå (The September When spiller om noen timer). I det Tøfl startet sin konsert hadde publikummet økt i antallet. Regnet hadde også meldt sin ankomst, men det virker som om siddisene så det komme: Fargerike regnjakker over hele linja.

Pop-indien på Stavanger-dialekt faller i smak. Støvlene slår rytmen ned i asfalten og knærne bøyer seg i noe som kan minne om dans, men ingen slår seg helt løst.

750.000 til gode formål

Obos fyller 90 år i år og dette feirer boligbyggelaget med en turné med konserter i en rekke byer.

Billettinntektene går uavkortet til gode formål for barn og unge i Stavanger-regionen, opplyser Obos. Klokken 16.30 søndag ettermiddag var det solgt 6120 billetter, inkludert gjestelisten til konserten.

Hege Asplund, sponsorrådgiver i Obos, opplyser at konserten i Stavanger vil resulterer i 750.000 kroner som går til diverse gode formål og organisasjoner.

– Hvor hadde jeg vært uten deg?

Enda flere folk har samlet seg på plassen utenfor konserthuset, og enda mer regn daler ned fra himmelen. På første rad står det flere barn enn voksne. Ser man bakover i folkemengden kan man spotte titalls barnevogner.

Eva Weel Skram entrer scenen, med sin ektemann Thomas Stenersen, og leverer sukkersøte kommentarer på rekke og rad. Det ser ut til å falle i smak.

– Hvor hadde jeg vært uten deg, synger hun, mens hodet hennes hviler på skulderen hans.

Det får vi nok aldri vite.

I bildegalleriet under kan du se flere bilder fra kvelden:

Sorte-palietter, kaninører og gulltann

Skyene klarnet i det Nina Persson og The Cardigans gikk på scenen. Persson, ikledd den kuleste drakten i hele verden pluss kaninører, tok publikums oppmerksomhet med engang.

Låta Erase/Rewind slang folkemengden tilbake til 90-tallet.

Alle generasjoner er nå samlet på de første radene. Man kan spotte Tøfl-gitarist Tobias Lidegran i publikum, som synger med på hver tekstlinje.

Oppdatering på Perssons stil: Like etter 20.30 byttet hun ut dressen, men en sort kappe. Dristig.

Love me, love me, say that you love me

Stemningen er på topp.

– Fint med noe lokalt

Regnet har gitt seg, men flesteparten har ennå regntøyet på. Langs tribunene sitter det rekker med fuktige mennesker.

– Jeg er helt tørr, sier Anna Fernblad.

Kompisen, Herman H. Petersen konstaterer at det kun er bakdelen som fikk gjennom gå i regnet.

– Hvorfor er dere her i dag?

– Fint med konsert, og for å se Tøfl, sier Hanna A. Lokøy. – De er kjekke. De har god energi på scenen og har fengende sanger.

– Ja, det er fint med noe lokalt også, legger Lars H. Kvindesland til.

Gjengen har også fått med seg noen av hitene til svenskene i The Cardigans og gleder seg til hva resten av kvelden har å by på.

– Vi sitter her til 23.00, påpeker Kvindesland.

Kveldens siste

Femten minutter før kveldens siste konsert, med The September When, har flesteparten av barna forsvunnet fra området og øl-køene har blitt lenger. Regnet har ikke kommet tilbake og folk virker fornøyde med dagen som har vært.